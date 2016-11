PRIČE Najteža godina velike dive

Najveća zvezda srpske i nekada jugoslovenske kinematografije Milena Dravić (76) uspešno je prošla prvi ciklus borbe s opakom bolešću.

Samo tri meseca pošto se zauvek rastala od supruga Dragana-Gage Nikolića, glumačka diva je morala da se upusti u borbu sa snažnim i podmuklim protivnikom s kojim se već jednom srela, sukobila i kojeg je pobedila pre 17 godina.

“Onako sam kako moram. Oporavak ide svojim tokom, sporo, ali ide”, izjavila je Milena za GLORIJU nekoliko dana pošto je napustila Zemunsku bolnicu, u kojoj je provela poslednje nedelje.

Kao svaka građanski vaspitana i dostojanstvena žena, svoju muku nosi sama. Uz pomoć brata i nekoliko bliskih prijatelja prolazi kroz najteži period života, koji bi i bez bolesti bio na granici podnošljivosti, s obzirom na to da je opšte poznato koliko su Dragan i ona bili vezani jedno za drugo, što najbolje ilustruje podatak da je njihov brak dug četiri i po decenije bio definicija čvrste zajednice ispunjene ljubavlju i poštovanjem.



Kada joj je početkom leta dijagnostikovana bolest, diva nije klonula duhom. Znala je da ima snagu da joj se suprostavi. Umesto na Crnogorsko primorje na snimanje filma “Biser Bojane”, iz radionice braće Milutina-Mime Karadžića i Milana Karadžića, morala je da ode u bolnicu.

Početkom septembra otputovala je u pratnji prijateljice u Pariz, gde joj je potvrđena dijagnoza postavljena u Beogradu i preporučena terapija koja je sprovedena poslednjih nedelja u Zemunskoj bolnici. Koalicija dva zla, bolest i tuga za preminulim suprugom, učinila je da Milenin imunitet oslabi. Nije slučajno to što joj je opaka bolest dijagnostikovana ubrzo posle Gagine smrti. Poslednjih pet godina naša velika glumica, vlasnica kanske Zlatne palme za sporednu žensku ulogu u filmu “Poseban tretman” Gorana Paskaljevića, bila je oslonac, najsnažnija podrška suprugu. Prošla je s njim kroz teške trenutke uzrokovane Gaginom bolešću.

Nije se odvajala od njega. Po formatu heroina, po učinku udarnik, nije mnogo marila za sebe. A vreme za naplatu je došlo brzo.

DISKRETNI BORAC

Shvatajući svoj značaj i društvenu ulogu da kao poznata ličnost može pomoći svojim iskustvom ženama koje se nalaze u sličnoj ili istoj situaciji u kojoj se ona našla, Milena je 2008. u intervjuu za GLORIJU ispričala kako se borila prvi put s opakom bolešću.

“Dvadeset četiri dana posle operacije stala sam na pozorišnu scenu i odigrala predstavu Lari Tompson – tragedija jedne mladosti. Nastavila sam odmah s poslom, nisam htela da se osvrćem na ono kroz šta sam prošla. Tako mi je bilo lakše, znala sam da samo na taj način mogu dalje. Trebalo je smoći snage. Nisam smela da se sapletem, kako zbog mnogih žena koje se suočavaju s istim problemom tako i zbog sebe. Nisam želela ničije sažaljenje, najmanje svoje. Ljudi su spremni da se u takvim situacijama prepuste toj vrsti osećanja misleći da će im tako biti bolje. Najgora varijanta je svojim problemima opterećivati okolinu. Za moje zdravstvene probleme znali su samo moji najbliži, suprug Dragan, brat Rade i najintimniji prijatelji. Kolege iz predstave bile su uz mene, nisu hteli da skinemo predstavu s repertoara. Dvanaest godina igramo zajedno i tokom tog perioda mnogi od nas su se borili s teškim bolestima”.

Kao što je ona bila uz Gagu dok se spuštenog garda, onako kako to samo umeju mangupi s Krsta, makljao s podmuklim protivnikom duže od pet godina, tako je i on bio uz nju tih dana.



“Gaga je uvek bio tu, sa mnom je prošao kroz sve faze bolesti i umnogome doprineo da ishod borbe bude pozitivan. Proces rehabilitacije bio je kratak. Osim u predstavi Zvezdara teatra Lari Topmson – tragedija jedne mladosti, vratila sam se i ostalim mojim ulogama, u komadima Bokeški d-mol i Jelena Savojska Tivatskog kulturnog centra. Osim Gagine pažnje, gluma je bila lek kojim sam nadjačala bolest”.

DUBOK TRAG NA CRVENOM TEPIHU

Gluma će i sada, kad se po drugi put suočava s najtežim mogućim protivnikom, odigrati ključnu ulogu. Milena je rođena glumica, diva u svakom smislu te reči. Vešto balansirajući između slave i normalnog ritma života, uvek je bila naša, bliska, lako smo se identifikovali s njom, uprkos tome što je svojim štiklama ostavljala duboke tragove po crvenim tepisima Kana, Venecije i Berlina.

Nisu je impresionirala svetla reflektora velikih festivala, mada se s njih kući vraćala s prtljagom punim dragocenosti u vidu Zlatne palme, Zlatnog Davida i Zlatne ruže. Nažalost, poslednjih godina je bila malo na filmu. To bi bilo nedopustivo za zemlje s većom i dužom filmskom tradicijom od naše.

Reditelji su je pažljivo zaobilazili, o čemu je Milena govorila za GLORIJU.

“Žao mi je što su me fimski reditelji zaboravili. Od filma Ljubav i drugi zločini Stefana Arsenijevića (2008) nisam ništa snimala, nema me. Vidim da moje koleginice, neke i starije od mene, veoma lepo rade, reditelji fino vode njihove karijere. Ali, iako me nema na filmu, prisutna sam u pozorištu i na televiziji”, rekla nam je diva, koja je poslednje dve godine igrala u popularnim TV serijama “Sinđelići” i “Komšije”.

Kako starijim, tako i novijim ulogama Milena je potvrdila da pripada malobrojnoj glumačkoj aristokratiji zbog koje prosečni filmovi postaju remek-dela.

Teško prihvatajući činjenicu da posle 45 godina braka i ljubavi sa Gagom Nikolićem dalje mora sama, odmah posle smrti supruga posvetila se negovanju memorabilija. Aktivno je učestvovala u izradi monografije posvećene suprugu, našem velikom dramskom umetniku, i uspostavljanju nagrade s njegovim imenom. Sve te aktivnosti iscrpele su njen organizam i ugrozili zdravlje, što je za posledicu imalo novi susret s opakom bolešću.



S obzirom na to da su rezultati posle primene tri složene sistemske terapije koje se koriste kod ove opasne bolesti zadovoljavajući, uvereni smo da ćemo našu veliku glumicu uskoro ponovo gledati na pozorišnim scenama i da će se filmski reditelji prisetiti da zvezda velikog formata živi u njihovom komšiluku.