PRIČE Danina Jeftić: U mom životu postoji samo jedan muškarac

Život glumice Danine Jeftić (29) u poslednje tri godine liči na vožnju rolerkousterom: događaji se nižu tako intenzivno da ni sama nije svesna kroz šta je sve prošla.

U 36 meseci spakovala je slavu zarađenu na briljantno odrađenoj ulozi Rose u filmu “Montevideo, bog te video”, veliku ljubav s producentom Aleksandrom Kukanjcem, venčanje, rođenje sina Maksima, odlazak u Australiju, razvod i povratak u Srbiju. Mnogo za ceo život, kamoli za tri godine. Zbog toga joj je bilo potrebno određeno vreme kako bi pravilno složila svoj pazl, poređala životne prioritete i vratila se poslu za koji se školovala. Otkako se rastala od supruga pre nekoliko meseci za nju postoji samo jedan muškarac.

“Maksim je moja najveća ljubav, ona koja se ne može uporediti ni sa jednom drugom. Od momenta kad sam se razvela i ponovo postala slobodna, muškarci me ne zanimaju. Sin mi je trenutno sasvim dovoljan i potpuno me ispunjava”, otkriva u razgovoru za GLORIJU crnooka glumica.

Niko se ne venčava s mišlju da će se jednog dana razvesti. Tako je bilo i s Daninom. Verovala je u večnu ljubav. A onda se s vremenom uverila u istinitost sintagme “bolje dobar razvod, nego loš brak”.

“Bilo je lepo dok je trajalo. Ali, da se razumemo, da je brak bio idealan, ne bi došlo do razvoda. A do njega nije dovela jedna stvar ili događaj. Ne znam kako je kod drugih, ali u našem slučaju rastanak je došao kao rezultat više faktora. Svesna sam činjenice da ćemo zbog Maksima celog života biti u kontaktu. Dogovaramo se oko svih bitnih stvari vezanih za njegovo vaspitanje i podizanje, a u tome su nam pomogli odgovorni ljudi koji imaju bogato iskustvo u toj oblasti”.

Razvod nije bio osnovni razlog zbog kojeg se vratila u Beograd. Kad je shvatila da je nostalgija sve više muči i ne pušta, znala je da je vreme za povratak.

“Uželela sam se roditelja, porodice, prijatelja, kolega, posla. Maksim i ja trenutno živimo s mojima. To je najbolje rešenje u ovom momentu. Baka i deka servis priskače u pomoć svaki put kad je to neophodno. Da smo sami, ne bih mogla bukvalno ni kosu da operem. Ovako je mnogo lakše, a i moji su presrećni što smo sa njima”.

Trogodišnjeg Maksima interesuje sve, između ostalog i kojom profesijom se bavi njegova mama.

“Nije mu jasno šta je gluma. Zbunjen je kad me ugleda na TV-u. Pita me kako u isto vreme mogu biti pored njega i u televizoru. Planiram da ga ovih dana odvedem na probu predstave na kojoj radim. Reč je o crnohumornoj komediji Rijaliti obračun, po tekstu Vanje Bulića i u režiji Radeta Vukotića. U njoj igram sa Ivanom Bekjarevim i Igorom Damnjanovićem. Premijera je zakazana za 13. oktobar u Domu sindikata. Ovoj predstavi radujem se zbog mnogo stvari. Osim što će to biti moj povratak poslu, reč je o kvalitetnom tekstu koji na duhovit, ali istovremeno i kritičan način govori o trenutku u kojem se nalazi naše društvo. Uverena sam kako glumci treba sami da osmišljavaju projekte, da imaju proaktivni stav, a ne da čekaju da ih neko pozove. Mislim da je to jedini način da se bavimo svojom profesijom. Konkurencija je velika, a najteže je čekati. Do sada sam izbegavala da odlazim na premijere i druge događaje na kojima ima ljudi iz našeg posla. Međutim, uvidela sam da je to neophodno kako bih rediteljima i producentima bila na radaru, jer ipak me nije bilo tri godine. Nedavno sam bila na premijeri Dnevnika mašinovođe, našeg kandidatata za Oskara. Provela sam se predivno. Videla sam mnoge kolege, moje drugare s kojima sam snimala Montevideo”.

Bez obzira na to što deluje samouvereno na velikom i malom ekranu, Danina nipošto ne voli da gleda sebe.

“Ne mogu da pratim radnju filma jer sam sve vreme fokusirana na to kako sam odradila glumački zadatak: da li sam mogla da pomerim pramen sa čela, da li sam dobro akcentovala reč. I skoro uvek sam nezadovoljna, mislim da sam mogla bolje. Zato ne volim sebe da gledam u bioskopu ili na TV-u. Reditelj Montevidea Dragan Bjelogrlić nije mogao da veruje kad sam mu rekla da nisam pogledala film. Pa kako ćeš pred novinare na konferenciju za štampu, upitao me je zgranut i odmah poslao u bioskopsku salu na novinarsku projekciju”.