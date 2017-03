Posle groznih uvreda, Milan poručuje: Ako Dara ostane pri svome, dižem ruke od nje iako nekada moram da budem klovn

Sinoć smo objavili kompletan snimak uvreda koje je Dara Bubamara sasula u lice Milanu Kaliniću, kao i njegovu reakciju na to. Ipak, kada su se strasti smirile, voditelj je pokušao da rezonski objasni celu situaciju sa snimanja Pinkovih zvezda.

“Neću da komentarišem i neću da pričam više o tome. Posle emisije ljudi su videli zašto je došlo do toga. Ja sam već jednom rekao, kada neko pogleda to kasnije i vidi šta se dešava i pokaje se, to je u redu, a kada neko posle svega ovoga ostane pri svom stavu, ne preostaje mi ništa drugo nego da dignem ruke od te osobe”, poručio je Milan u emisiji “Premijera specijal” i dodao:

“Kad pristanete da uđete u cirkus, morate nekada da budete i klovn”.