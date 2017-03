Posle 17 godina otkriveni detalji smrti Pinkija iz kultnog filma “Rane”! (video)

Dušan Pekić bio je mladi glumac koji se proslavio tumačeći glavnu ulogu u filmu Srđana Dragojevića “Rane”. Milan Marić i on su sa svega 15 godina odigrali sada već kultne Pinkija i Švabu i tako postali prave zvezde krajem devedesetih godina. Ipak, poput Pinkija, Dušan je imao bljesak i brutalan kraj u stvarnom životu.

Pekić je želeo da upiše Akademiju i postane glumac, ali to se nikada nije ostvarilo. On je 2000. godine otišao u Kraljevo na odsluženje vojnog roka, sa kog se nikad nije vratio. U noći između 26. i 27. marta tada devetnaestogodišnji Dušan preminuo je u vojnoj kasarni, a o uzroku smrti se do danas spekulisalo.

Neki su rekli da je prevelika doza droge bila fatalna, dok su drugi govorili kako je ugušen u snu, a sada je njegova majka, Milunka Tašić, posle 17 godina rešila da otkrije pravu istinu.

“Prošlo je 17 godina od smrti mog sina! U početku je vreme tako sporo prolazilo, a bol pritiskao! Teško mi je i danas da se prisetim toga. Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom! Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka! Njegova devojka Jelena Janković bila je puna života, kao i on. Žao mi je što odavno nemam nikakav kontakt s njom, volela bih da se čujemo”, započinje potresnu ispovest Pinkijeva majka.

Ona se prisetila poslednjeg susreta, tog 26. marta 2000. godine, kada je dobila najgore vesti koje majka može da čuje – da joj je sin preminuo.

“Dobio je novu ulogu, ali smrt je bila brža. Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je s pićem! Kad smo se rastali, otišao je sa drugom do susednog grada i nastavio da pije. Vratili su se oko ponoći u kasarnu. Kad je ujutru oficir budio vojnike iz njegove sobe, svi su morali da ustanu. Njega je ostavio da spava jer mu je bio miljenik, a i inače se teško budio”, priča Milunka i dodaje:

“Da ga je oficir probudio kad i ostale vojnike, i sad bi bio živ, ali nije! Kasnije, oko osam sati, neko je ušao da nešto uzme i čuo da krklja! Tad su svi pojurili da ga spasu, ali bilo je kasno! U obdukcionom zapisniku piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja! „U grlu, dušniku i glavnim dušnicama nalazi se obilna količina želudačnog sadržaja, koja skoro u potpunosti ispunjava njihov lumen i u kome su prepoznatljivi delići polusvarene hrane.“ Nakon 17 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz.”

Iako se nikada neće pomiriti sa njegovom smrću, Milunka nikoga ne krivi.

“Nesrećan splet okolnosti. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude! Bio je spreman da sve podeli s drugima – odeću, hranu, a kad nisu imali gde, dovodio ih da prespavaju. Nekad sam se zbog toga ljutila! On je bio milostiviji, zato valjda još opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti”, rekla je za kraj majka pokojnog Dušana.