Porodica ispred karijera: Ana i Švajni planiraju bebu

Ana Ivanović i Basijan Švajnštajger planiraju proširenje porodice! To je vest koju je potvrdio Uli Henes, novi-stari predsednik Bajerna iz Minhena, ali i sam nemački fudbaler.

Krenimo redom…

Bastijan je nedavno prilikom dodela nagrada BAMBI za doprinos nemačkoj fudbalskoj reprezentaciji na direktno pitanje lokalnih novinara da li će uskoro ostvariti san supruge Ane, koja sanja veliku porodicu uz neizbežan osmeh poručio sledeće:

“Uskoro. Sve ćete znati uskoro”, objasnio je fudbaler, koji je na crnoj listi Žozea Murinja, menadžera Mančester junajteda, da bi zatim šeretski namignuo.

Druga potvrda da bi rode uskoro mogle da stignu u dom Ane i Švajnija stigla je od Ulija Henesa. Legendarni nemački igrač, koji je nedavno ponovo izabran za prvog čoveka Bajerna, u prvom susretu sa predstavnicima medija direktno je odgovorio na pitanje da li će pokušati da vrati Bastijana u Minhen.

“Koliko sam čuo, Bastijan će se uskoro povući iz fudbala. Shvatio sam da mu je prioritet planiranje porodice. Kada bismo ga vratili u Bajern, ne bismo mu učinili uslugu. Mislim da su mu prioriteti drugačiji i da nije previše zaiteresovan za fudbal”, objasnio je Henes.

Predsednik Bavaraca pretpostavlja i da će Bastijan sačekati da mu istekne ugovor sa Mančesterom, a da će onda reći zbogom.

“Ja bih uradio sledeće: sačekao bih da mi istekne ugovor sa Mančesterom. Plaćali bi me do 30. juna 2018. godine i onda bih im rekao da idem u penziju. Do tada bih igrao golf svaki dan, dok se Ana Ivanović takmiči. Uz to bih je pratio po teniskim turnirima, a za to vreme bih planirao porodicu”, nagovestio je Henes i godinu kada bi Ana mogla da postane mama.

Zbog svega toga, moguće je da Švajnštajger dres “đavola“ iz Mančestera ne zameni za uniformu Čikaga, gde je trener naš Veljko Paunović, ili zaduži opremu brazilskog Santosa, čiji je menadžer Dorival Žunior javno objavio da želi da dovede Nemca. S druge strane, Ana je tokom prošle nedelje počela pripreme za početak sezone u Internacionalnoj premijer teniskoj ligi. On će igrati za ekipu Rojalsa iz Dubaija, zajedno sa Danijelom Nestorom, Goranom Ivaniševićem, Martinom Hingis, Pablom Kuevasom, Tomasom Johansonom i Tomasom Berdihom.

U prvom kolu, 2. decembra, njen tim iz Ujedinjenih arapskih emirata igraće protiv Singapura, a slede okršaji i sa Japan Voriorisima (3. decembar) i Indija Ejsima (4. decembar). Posle turnira u japanskom gradu Saitama, sledi i nastavak takmičenja u Singapuru (6-8. decembra), a onda i u indijskom gradu Hajderbadu (9-11. decembra).

Svetske, ali i srpske kladionice objavile su kvote na godinu kada će ovaj sportski par postati bogatiji za novog člana. Kvota da će gospođa Švajnštajger ostati u drugom stanju do 1. januara iznosi tričavih 1,10!

S druge strane, kvota da Ana neće zatrudneti tokom 2017. i 2018. godine je čak 5,50!

Kladionice su pogodile i kada će se Ana udati za Nemca, pošto su davale kvotu 1,20 da će se venčanje dogoditi do 1. januara 2017.