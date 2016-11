Ponuda koju nije mogao da odbije: Evo koliko je novca Žika Todorović zaradio od emisije “Ja imam talenat”

Srđan Žika Todorović glavna je tema ogovaranja u glumačkim krugovima! Zvezdu filma “Mi nismo anđeli” osudile su mlađe kolege zbog njegovog učešća u žiriju takmičenja “Ja imam talenat”, piše Kurir.

Nime, s obzirom na to da su ga oduvek smatrale veličinom u svom poslu, najviše ih je razočaralo to što će on deliti mišljenje sa skandaloznim estradnim ličnostima, misleći na Anu Nikolić i Stefana Ðurića Rastu.

“Da li je realno da je Žika pristao na tako nešto?! Znajući ga, i dalje mi je to neshvatljivo. On je uvek bežao od takvih likova, šta mu se desilo odjednom? Nikad ga nisu zanimale takve stvari. On je normalan i kulturan čovek, šta će tamo da se mlati sa onim polusvetom?”, rekla je jedna glumica svojoj koleginici, dok je ova druga pokušala da joj objasni razlog njegovog učešća.

“Pa i ti bi prihvatila poziv da ti ponude 15.000 evra!”

“Molim? Prodao se za 15.000 evra? Razočarala sam se, majke mi. Ne mogu da verujem šta pravi od sebe”, rekla je jedna umetnica.

Vest o Todorovićevom učešću u takmičenju mnoge njegove kolege su osudile, čak su i s njim neki prijatelji kontaktirali kako bi mu rekli da nije doneo ispravnu odluku. Međutim, Žika smatra da je pravilno postupio. S druge strane, bilo je i pozitivnih komentara da je on prava osoba koja će u takav šou uneti svežinu.