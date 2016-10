Ponovo nosi amajliju: Nole vratio krst oko vrata

Najbolji teniser sveta i ponos srpskog naroda Novak Đoković mnoge je zabrinuo kada je oko vrata umesto krsta iz Hilandara stavio ametist.

Međutim, Nole je u Marbelji pokazao da više nema dragi kamen na grudima, te je ponovo oko vrata stavio krstić, koji je uzeo 2009. godine kada je bio u poseti Svetoj gori.

Kao što se već pisalo, Đoković je nakon nekoliko poraza odlučio da uz sebe ima poludragi kamen koji simboliše zaštitu i spiritualnost. Reč je o kamenu metamorfoze, koji unosi mir i harmoniju u prostor. Naziva se kamenom duha i tonika za dušu. Ipak, na drugom rođendanu sina Đoković se okitio amajlijom iz Hilandara.

“Poslednji put je Đoković nosio ametist u Šangaju, kada se, čini se, odlučio na promene u životu. Ipak, to nije značilo da je odustao od nošenja krstića, kako su svi pomislili, jer je njemu amajlija iz Hilandara veoma draga. On je inače pobožan i osim krstića su uz njega uvek brojanice. Čak je i na svadbi nosio jednu takvu. Za njega to nije asesoar, već deo njegove tradicije i kulture, kojom se ponosi”, kaže izvor blizak Đokovićima.