Parada ponosa: Žena napala Mirjanu Karanović, evo šta joj je poručila glumica….

Parada ponosa počela je u podne u Beogradu. Pod sloganom “Ljubav menja svet“prajd je otvoren uz poruku organizatora da je to istorijska šetnja jer prvi put kolona ide od Slavije do “srca Beograda“.

Povorka kreće od Slavije pa do Trga Republike gde će učesnicima gej parade pevati Nataša Bekvalac, Bojana Stamenov, Marina Perazić, a početak šetnje proglasila je ovogodišnja kuma Parade ponosa glumica Mirjana Karanović.

Ona je doživela neprijatnost prilikom dolaska na današnji skup.

Njoj je prilikom dolaska na Slaviju, sugrađanka zamerila zbog podrške koju pruža LGBT osobama, javlja reporter Alo!

“Kako Vi, kao takva velika glumica podržavate pedere”, dobacila je sugrađanka našoj poznatoj glumici, na što joj je ona odgovorila:

“Bolje da ste Vaše sinove naučili da vole sve ljude, a ne da prave razliku”, odgovorila joj je glumica koja je poznata kao dugododišnji borac za prava LGBT osoba.

Ona pred početak Prajda izjavila da nam slobodu niko ne može doneti na prag, već da za nju moramo da se izborimo.

Karanović je Tanjugu rekla da je održavanje Prajda značajno da bi ljudi izašli iz svoja četiri zida u koja uporno svi protivnici žele da ih smeste i da tamo ostanu nevidljivi.

“Mislim da je važno biti vidljiv i sebi i drugim ljudima i naći se sa nekim koji proživljava isto što i vi”, rekla je glumica.

Prema njenim rečima, kad shvatite da niste usamljeni, onda se mnogi problemi mnogo lakše rešavaju.

“To su sve mali koraci, ja razumem one koji žele da se stvari promene brzo, ali slobodu i sve ostalo ne može vam neko doneti na prag, morate da se za to izborite i nađete saveznike i pokušate da poboljšate svoj život, a ne da čekate da vam to neko drugi uradi“, rekla je Karanović.