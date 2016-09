Ovako su Đokovići izgledali na gala humanitarnoj večeri za pomoć srpskoj deci (foto/video)

Novak i Jelena Đoković večeras su organizovali gala veče humanitarnog karaktera u Milanu, gde su prikupljali novac za ugroženu decu iz Srbije.

Preko 400 zvanica okupilo se u dvorcu Sforčesko. Među njima su se našle i poznate ličnosti iz sveta sporta, muzike i glume.

Jelena je odabrala za ovu priliku haljinu lila boje sa prugama, koju je na pravi način uparila sa srebrnkastim sandalama.

Novak je, kao domaćin, blistao u elegantnom crnom odelu.

Među zvanicama su bili fudbaleri Milana Paolo Maldini i Andrej Ševčenko, teniserka Serena Vilijams, modni dizajner Đorđo Armani i njegova kolegincia Ana Vintur.

Od naših poznatih ličnosti događaju su prisustvovali košarkaši Miroslav Raduljica i Milan Mačvan.

What a night! Although it seems dark, the #cocktail reception at the #NDFgala in #Milano is lighting up! 😉 https://t.co/QsPm2BYPj4

— Novak Foundation (@novakfoundation) September 20, 2016