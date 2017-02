Ovako danas izgleda bivši muž Suzane Mančić sa kojim ima porno film (foto)

Suzana Mančić osam godina je bila u braku sa članom grupe “Sedmorica mladih” Nebojšom Kunićem sa kojim je dobila dve ćerke, Teodoru i Nataliju.

Bivši suprug popularne pevačice nakon njihovog razvoda nije bio u medijima pa su mnogi i zaboravili na njega.

Ono što mnogi pamte kao peh ovog bračnog para jeste trenutak kada je isplivao snimak njihovog seksualnog odnosa.

“Osećala sam se kao da su me obesili golu na sred Terazija. Zbog smrti majke sam već bila emotivno poljuljana, a moje dve devojčice su bile u kritičnim godinama puberteta. Trebalo je da normalno idu u školu, a ja da izađem do prodavnice po hleb. Bila sam užasno osramoćena i nikada mi u životu nije bilo teže. Živimo u vremenu u kojem je erotika ušla u sve pore našeg života, ali mi je najstrašnije bilo to što je javnost spekulisala da sam ja sama pustila film. U tom periodu sam bila veoma usamljena”, rekla je Suzana jednom prilikom, prenosi pink.rs.

Teodora, Nebojšina i Suzanina ćerka objavila je nedavno fotografiju svog oca. Evo kako on izgleda danas.