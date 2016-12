Ognjen Amidžić ne može da prežali prijatelja: Kada sam saznao da je Madžgalj bolestan, sve je postalo besmisleno

Ognjen Amidžić i pokojni glumac Marinko Madžgalj bili su veliki prijatelji, a popularni voditelj se u emisiju “Premijera – Vikend specijal” između ostalog, osvrnuo na muzički duo “Flamingosi” koji su činili on i Madžgalj.

“Marinko i ja smo pričali da uradimo nešto, da se zezamo… Dogovorili smo se kako ćemo se zvati i kako ćemo izgledali, nikakvu ideju nismo imali, već samo trip da desetoro ljudi dođe na nastup… I eto”, počeo je Ognjen svoje prisećanje, nakon kojeg su se dotakli i specijalnog izdanja emisije “Amidži šou”, posvećenog iznenadnoj smrti Marinka Madžgalja ovog proleća.

“To mi je bila najteža emisija. Bilo bi suludo da se nisam oglasio na neki način… Sve što sam ikada želeo da kažem, rekao sam tada. Marinko je stvarno bio specifičan, to se moglo videti i po tome kakve je on to ljude sve okupio – voleli su ga najrazličitiji ljudi. Prošla sezona mi je jako teško pala, kao i trenutak kada sam saznao da je teško bolestan. Od jula 2015. godine sam nosio neku težinu koja mi je sve što radim pretvarala u besmisao, nije mi uopšte bilo do zezanja”, iskren je bio autor i voditelj “Amidži šou-a”.