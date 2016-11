Ocrnila ih: Nataša Ninković oplela po izgledu današnjih devojaka!

Srpska glumica Nataša Ninković poznata je po brojnim ulogama u pozorištu i na filmu.

Publika ovih dana može da je gleda u predstavi “Prah”, a ona priznaje da i nakon više od 25 godina karijere ima tremu.

“Ti si siguran jer znaš šta možeš i šta umeš, ja sam sigurna da mogu. Isto tako sam svesna šta ne mogu, gde su ograničenja. Uvek postoji neka bojazan da li ćeš ti to uraditi. Ja sam poznata da sam veliki tremaroš. Na premijeri ili tri dana pred premijeru uvek imam velike krize. Mislim da to što sam uradila nije dovoljno, da je moglo bolje. Javi mi se neki strah. Ja ću to da prebrodim, ali s godinama to samo raste”, iskrena je bila Nataša Ninković u emisiji “Ja to tako”, a Ivana Baltić Aleksić je dodala:

“Interesantni su mi ti strahovi, verovatno bi neki psihoterapeut mogao da pomogne.”

“Pomogao bi mi u raznim segmentima”, našalila se Nataša.

Ova glumica je objasnila da je trema koju ima pred svaku premijeru iracionalna i da ne zna kako sa njom da izađe na kraj.

Glumica se dotakla i teme kako danas devojčice preteruju sa estetskim zahvatima i izgledaju mnogo starije nego što imaju godina.

“Ponekad mi se čini da su sve izašle iz Bugarske, iz perioda 1993. godine. Imaju na internetu razne savete kako treba da izgleda devojka sa 18 i 20 godina”, naglasila je ona.