Nina Radulović ostavila tenisera zbog bivšeg dečka?

Pošto je raskinula vezu sa teniserom Filipom Krajinovićem, Nina Radulović se vratila dečku sa kojim je bila pre braka sa Branislavom Lečićem?!

Reč je o 32-godišnjem Kotoraninu koji je, navodno, pre dve nedelje viđen sa Ninom u jednom beogradskom restoranu.

“On je veoma kulturan i ambiciozan čovek, kome je vojska na prvom mestu. Potiče iz imućne porodice. Nina i on su imali veliku ljubav pre osam godina. Ne znam zašto su se rastali tada – da li zbog njegove vojske, ili nečeg drugog”, priča za Kurir izvor blizak voditeljki i nastavlja:

“Njih dvoje su ostali u korektnim odnosima. Posle njenog razvoda od Leke češće su se čuli, a on je pre petnaestak dana bio u Beogradu baš zbog Nine. Blistala je u njegovom društvu. Meni je to izgledalo kao susret iskrenih prijatelja koji jedno drugom još nisu sve rekli”.

Izvor još dodaje da je Kotoranin posle tog susreta otišao na specijalnu misiju u Afriku, gde će boraviti do kraja proleća.