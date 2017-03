Nina našla novog dečka, a Leka ovako komentariše!

Branislav Lečić ne voli da priča o razvodu, mada su nove ljubavi njegove bivše žene punile novinske stupce.

“Nemam vremena za to, za pokušaj banalizacijem moga braka. To je za mene jeftino, a ne bavim se jeftinim stvarima”, rekao je on.

Lečić je otkrio da, budući da je često glumio kriminalce, često se i družio s njima.

“To je prirodna fascinacija, da to rade na ekranu, pa ego im se diže. Prihvatao sam da porazgovaram s njima, da me časte pićem, a ne da sarađujem sa njima. I među kriminalcima ima ljudi koji zaslužuju našu pažnju. Ne zbog vrednosnog sistema, nego pažnju kakvu su konceptualno iskoristili kriminal kao oblik egzistencije“, rekao je Lečić.

Crnog iz serije Sivi dom mnogi i danas pamte.

“Iako je Darko kao reditelj doveo do toga da se uloga desi, jer ja sam bio protiv da to radim zato što što sam pre toga radio u “Specijalnom vaspitanju” i lik Fikreta, koji je takođe bio delinkvent, pošto sam imao utisak da počinu kao mladog glumca da usvajaju kao takvog i da ću morati da potrošim mnogo energije da izađem iz tog kalupa i moja prva reakcija je NE. Ali Darko Bajić je bio uporan i taj lik Crni je oživeo”, otkrio je Lečić.