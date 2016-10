Nina Lečić: Probudimo se, deca su nam na meti trgovaca ljudima

Voditeljka Nina Radulović Lečić pridružila se kampanji protiv trgovine ljudima. Kao mama sedmogodišnjeg Lava, kojeg ima iz braka sa glumcem Branislavom Lečićem, Nina smatra da je ovo goruće pitanje u Srbiji.

“Zaključila sam da ne postoji ni tačna statistika žrtava trafikinga, između ostalog, zbog toga što značajan broj njih nije ni svesno da su u zamci trgovine ljudima. Takođe, veliki broj žrtava ne želi da se zna da su prošli kroz to iskustvo, a mnogi ni ne uspeju nikada da se izvuku iz kandži trgovaca. Važno je o ovoj temi govoriti, pre svega zbog naše dece koja su danas mete, i to vrlo lake i dostupne. Posredstvom interneta trgovci regrutuju uglavnom tinejdžere kao vrlo osetljivu ciljnu grupu, a znamo da deca, pogotovu u tom uzrastu, ne dele sa roditeljima svoju intimu i pokušavaju da prikriju one sa kojima se druže ili razmenjuju emocije. Moramo kao društvo biti na oprezu i prepoznati alarme koje nam deca šalju kako bismo blagovremeno reagovali“, kaže Nina, koja se pored mnogobrojnih javnih ličnosti pridružila kampanji “Ne posmatraj – reaguj”.

Povodom toga, 18. oktobra biće premijerno prikazan i film “Posmatrači”, u kojem jednu od uloga igra Aleksandar Srećković Kubura.

“Problem trgovine ljudima je jedno od onih zala koja su u ekspanziji ponajviše zato što se o njemu ćuti. Sramota je priznati da ste bili ili da poznajete žrtvu trgovine ljudima. Nažalost, tako onemogućujemo, pre svega, mladima da steknu saznanja kako mogu da upadnu u taj krug. Zato o ovom problemu treba govoriti mnogo i glasno. Da li sam poznavao neku žrtvu, ne znam upravo zbog tog ćutanja”, ističe Kubura, pored koga su ovu kampanju podržali Nela Mihajlović, Nenad Jezdić, Željko Vasić, Tamara Dragičević, Sara Jovanović, Dragan Bjelogrlić, Branimir Brstina, Slobodan Boda Ninković i mnogi drugi.