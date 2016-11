Nina Janković otkrila kada će postati mama

Naveliko se priča o novoj domaćoj seriji “Ubice moga oca” u kojoj lepa glumica Nina Janković igra mladu forenzičarku koja pokušava da ostvari lepu ljubavnu priču sa glavnim inspektorom koga tumači Vuk Kostić. Ona kaže da joj je drago što je učestvovala u snimanju nečega što je poprilično drugačije od standardne filmske prakse u Srbiji.

“Znala sam da će imati odjeka to što je serija drugačija od onoga što smo do sada imali prilike da vidimo. Ali, ovo je za nas iznenađujuće. Uloga forenzičarke Jelene kupila me je na prvo čitanje, jer je potpuno drugačije od svega što sam radila i drago mi je što publika ima priliku da me vidi i kroz taj karakter”, objašnjava Nina za “Blic Puls”.

Glumica se osvrnula i na svoj brak sa suprugom Matejom sa kojim se trudi da na što kvalitetniji način provede vreme koje im je ograničeno zbog gomile obaveza. Sedam godina su u vezi, a tri u braku.

“On je stvarno čovek za primer. Duhovit je i sa njim mi nikad nije dosadno. Poštujemo se i volimo i u svakom trenutku, i bez reči, znamo kako se ko oseća”.

Ninina koleginica Dragana Dabović je nedavno postala majka, a Tamara Dragićević će uskoro na svet doneti svoje prvo dete. Nina pušta da sudbina odluči kad je za nju najbolji trenutak za majčinstvo.

“Bebe dolaze kad one žele, a ne kad mi hoćemo. Kad bude pravo vreme za to, i on ili ona odluče da dođu, doći će. Uvek govorim kako bih volela da budem mama dečaka, ali u suštini mi je svejedno. Svi smo kao deca smišljali imena svoje buduće dece, tako da ja imam ime za dečaka. Šalim se. Ali, ipak, ove godine je pet mojih najboljih drugarica dobilo devojčice, tako da možda ipak treba da dođe neko da ih čuva“, kaže Nina, prenosi srbijadanas.rs.