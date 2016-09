Nikolina Pišek o problemima u braku: Naučila sam da se svađam sa Vidojem

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek proslavila je početkom septembra tri godine braka sa srpskim istoričarem umetnosti Vidojem Ristovićem. Rekla mu je “da” na glamuroznom venčanju u Monte Karlu, a godinu dana nakon svečane ceremonije postali su roditelji devojčice Une Sofije. Bračni par od venčanja živi na dve adrese – u Beogradu i Zagrebu, a treća godišnjica zatekla ih je u hrvatskoj prestonici. Ovoga puta nisu pravili veliko slavlje, već su u intimnoj atmosferi sa nekoliko bliskih ljudi obeležili trogodišnjicu ljubavi.

“Nije bilo ništa pretenciozno, izašli smo sa nekolicinom zajedničkih prijatelja. Moj suprug je pre toga bio bolestan tako da nismo bili ni u mogućnosti da proslavimo godišnjicu na neki dramatičniji način, niti da otputujemo negde, što nam je bila prvobitna ideja. Ali nema veze”, priča Nikolina.

Zajednički život i brak imali su velikog uticaja na nju i njenog supruga.

“Postali smo tolerantniji jedno prema drugom i bolje se razumemo. Naučili smo koje su naše mane i prednosti, pa umemo da tolerišemo neke situacije i da pravilnije reagujemo jedno naspram drugog kad se dogode situacije koje su van rutine. Mislim da se bolje poznajemo i bolje funkcionišemo.”

Veridbu i venčanje u Monte Karlu zauvek će pamtiti.

“Da mogu, venčanje bih sutra ponovila vrlo rado. To su bila tri najlepša i najopuštenija dana u mom životu. Predivna lokacija sa našim najbližim prijateljima. I stvarno, tih dana za nas nije bilo ni brige ni pameti. A veridba je bila neočekivana, spontana. Brzo se to sve dogodilo. Naša ljubav se razvijala spontano i možda bi neko rekao, ishitrenost u odlukama koje smo donosili. Ali te odluke su se u našem slučaju pokazale kao dobre.”

Kad je romantika u pitanju, Nikolina i Vidoje su ipak podelili uloge.

Vidoje je romantičniji. Ja sam sklona praktičnijim stvarima jer se više i intenzivnije nosim sa svakodnevnim problemima. Lepo je kad muškarci preuzmu taj deo na sebe kako bi romantika opstala u braku, makar u malim količinama.”

Dolaskom ćerke Une Sofije, godinu dana nakon venčanja, sve je postalo drugačije.

“Rođenjem bebe promeni se neverovatno mnogo stvari. Sve istovremeno postane i bolje i gore. Gore je zbog hroničnog nedostatka vremena i nemogućnosti impulsivnog odlučivanja. Više ne možete biti spontani kao što smo bili nas dvoje kad su u pitanju naša putovanja. Teške su i promene lokacija. Mi i dalje funkcionišemo na više adresa, a sve to podrazumeva opsežne pripreme. Ne podrazumeva to samo pripremu već i ozbiljnu menažeriju. Ono što je lepše – ipak se tu stvori neka nova dimenzija i svaki put misliš da ne možeš voleti neko dete više nego što si svoje prvo, a onda vidiš da se ljubav ne deli nego umnožava. Koliko god misliš da sve znaš, zapravo shvataš da ne znaš ništa i stalno te nešto novo iznenadi, naravno pozitivno. Jer gledaš svoje dete kako napreduje i prepoznaješ sebe u njemu i to je prekrasno.”

Sve osobine koje su joj kod supruga smetale uspela je onako tipično ženski, gotovo neprimetno, da promeni.

“Postao je strpljiviji i više želi da me sasluša. Više me razume. Sad zna da se stavi u moju perspektivu i da sagleda stvari kroz moju prizmu. S te strane možemo konstruktivnije da razgovaramo i lakše da se složimo.”

Otkrila nam je i šta je to što ju je privuklo Vidoju kada su se upoznali.

Zaljubljuješ se u nekoga zato što ti se prvo svidi na neki površan način. Dopadne ti se njegova duhovitost, energija, nešto čime zrači, način na koji utiče na tebe. A posle se ispostavi da je odluka koju si donela na osnovu onoga što si osetila bila ispravna i da taj čovek čini sve da ti olakša život. To je najlepše što jedan mušakrac može da učini za svoju ženu.

Nikolina priznaje da je između supruga i nje bilo svađa, ali da su s vremenom naučili kako da te svađe budu manje dramatične.

“Naučili smo konstruktivnije da se svađamo. To uopšte više nisu svađe, pre bih ih nazvala konstruktivnim raspravama. Shvatili smo da nema smisla da svako isteruje svoju pravdu. Shvatili smo kako možemo da se saslušamo i postignemo kompromis. To je najbolji deo celog tog aranžmana, što znamo mnogo efikasnije da rešavamo probleme ako do njih dođe.”

Podjednako su angažovani u odrastanju svoje devojčice, mada lepa voditeljka provodi sa ćerkom za nijansu više vremena.

“Ja sam organizaciono-egzekutorsko telo, a Vidoje zbog obaveza ne stiže da se angažuje oko Une onoliko koliko bi hteo. Ali mislim da oboje provodimo s njom mnogo vremena. Nekad mi se čini da joj i nismo potrebni u meri u kojoj joj se posvećujemo. A nama se čini da nikad nismo dovoljno sa njom”, završava Nikolina Pišek, koja polako pravi i poslovne planove za jesen.