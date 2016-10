Nikola Đuričko neće da ćuti: Pa nisam ja starleta, imam neki stav o životu!

Nikola Đuričko smatra uvredom kada mu neko kaže da glumci ne treba da se mešaju u politiku. On ističe da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, a činjenica da se bavi glumom samo je prednost.

“Mene uvredi kad kažu: Šta imaju glumci da se mešaju u politiku. Pa nisam ja starleta sine moj, ja sam čitao Šekspira, čitao sam Dostojevskog, imam neki stav o životu. Imam puno pravo kao građanin da iznesem svoje mišljenje, a to što sam glumac je prednost jer mediji pažljivije slušaju”, rekao je on gostujući u emisiji “Tri tačke” i dodao da to pravo imaju ne samo glumci već i učitelji, omladinci… jer je to pravo svakog slobodnog građanina.

“Čak i da imamo pogrešan stav, imamo pravo da pričamo, a ne da nas neko ućutkuje!”, smatra popularni glumac.

Kako kaže, primetio je da dosta njegovih kolega “utanji” glas kad priča o politici, da se plaše prisluškivanja.

“Ja neću da popuštam tom strahu kod sebe. Kao neko ko ima priliku da kaže nešto što je polupristojno i normalno”, dodaje on.

Đuričko, koji je igrao u rediteljskom prvencu Anđeline Džoli U zemlji krvi i meda čija premijera nije održana u Beogradu, kaže da je sramota što se desilo.

“To me je dovelo na listu antisrba, čak sam i bio drugi na toj listi”, kaže on i dodaje da ga je povredilo što nijedan kolega nije stao na njegovu stranu.”

Prema njegovim rečima, nismo spremni da razgovaramo o ratu u Bosni, a to je, kako ocenjuje i bila želja Anđeline Džoli kada je snimila taj film.

“Mi nismo mogli da im obezbedimo bezbednost ovde i to je stvarno faul a ona je i ambasador UN. Možemo i da se ne slažemo s njenom idejom, ali nije trebalo tako”, dodaje Nikola Đuričko.

Govoreći o lošoj materijalnoj situaciju u kojoj se nalaze glumci na ovim prostorima, Đuričko kaže da oni nisu razdvojeni od drugih profesija:

“Meni je gluma donela radost rada, kreativnog izražavanja, susretanja sa literaturom, susreta sa pametnim ali i glupim ljudima. Što se tiče finansija, ne smem da se žalim, ja radim.”

Na pitanje da uporedi rad u inostranstvu i rad u Srbiji, kaže da je jedina velika razlika u vremenu i novcu.

“Kadar je dobar kad je dobar, radnja je radnja, svetlo je svetlo. Meni se sviđa što sam shvatio da smo moje koleg i ja dobri glumci a pride smo i dobri ljudi”, završava Đuričko.