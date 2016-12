Niko nije savršen: Evo šta Vuku Kostiću smeta kod Jelisavete Orašanin! (foto)

Vuk Kostić ne poseduje nijedan profil na popularnim društvenim mrežama, dok je njegova devojka Jelisaveta Orašanin vrlo aktivna i često objavljuje svoje fotografije.

Glumac tvrdi da njemu to ne treba i da je društvena mreža samo bespotrebno trošenje vremena.

“Baš cenim svoje vreme. Volim da radim nešto kvalilteno, nešto što me ispunjava. Volim vreme da provodim sa svojim prijateljima, drugovima, kumovima… Moraš da ideš u posete i viđaš decu… Zašto bih ja kuckao nešto na kompijuteru kada mogu da se vidim sa živim ljudima”, obajsnio je Vuk za alo.rs

Ipak, njegova izabranica Jelisaveta Orašanin je vrlo aktivna na društvenoj mreži Instagram.

“Ja to ne razumem samo iz razloga što to oduzima moje dragoceno vreme. Ja sam ipak dečko starijeg kova. U stvari, ugledao sam se na starije generacije. Meni to ništa ne treba niti je to glumcu potrebno. Neće glumac zbog toga dobiti više uloga… Taj oblik lične promocije mene uopšte ne zanima”, obajsnio je glumac.

Na pitanje o tome kako mu je u emotivnoj vezi, Vuk isto odgovara:

“Dobro sam, kako ste vi”?