Nenad Okanović iskreno o svojoj lopovskoj karijeri!

Glumac Nenad Okanović ove godine je pun angažmana. Okanovića gledaoci ovih dana mogu gledati u dve serije i jednom kvizu.

Nenad privodi kraju svoju (dosadašnju) ulogu života, sina Dragana u seriji “Selo gori a baba se češlja”, odlično je skinuo sitnog lopova u megapopularnoj seriji “Ubice mog oca”, a sa Neletom Karajlićem i Ninom Seničar vodi kviz “Ja volim Srbiju”.

“I tu nije kraj, jer na poziv Neleta Karajlića uskačem u njegovu predstavu “FBI – Dosije Tesla” koju uskoro igramo u “Sava centru”. A tek kada budete videli “Boki i Oki šou”. Sa kolegom Bojanom Ivkovićem pripremam prvo predstave za decu za Novu godinu, ali ćemo sledeće godine nas dvojica pod ovim imenom raditi i mnoge druge stvari za decu, pa i za televiziju. I Boki i ja volimo da radimo sa decom i za decu, tu smo se našli i ovo mi je najveći projekat za sledeću godinu”, najavljuje Nenad Okanović svoje planove, koji pokazuju da se Nenad ne plaši da će se uloga sina Dragana vući za njim i obeležiti ga za sva vremena.

“Ne plaši to mene uopšte. Naprotiv, sin Dragan je deo mog života i to odličan. Zahvalan sam što sam tako mlad, a imao sam samo 26 godina kada me je Radoš Bajić primio u svoju ekipu, postao deo tako značajne serije i što sam radio s velikim glumcima od kojih sam imao puno toga da naučim. I Radoš i Ljilja Stjepanović su sa serijom “Selo gori“ imali svoj pik, ali su njih dvoje i pre toga imali impresivne karijere. Nadam se da ću i ja u šezdesetoj godini biti tako uspešan kao i oni”, kaže Nenad, koji ovih dana briljira u svojoj mini-roli u seriji “Ubice mog oca”, koji je otkrio svoje iskustvo u krađama.

“He-he, nikad nisam ništa ukrao, čak ni trešnju kad sam bio klinac. A za ovu ulogu sam se malo raspitivao, priznajem, kod onih koji to stvarno znaju”, rekao je popularni sin Dragan.