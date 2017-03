Ne seća se šta se tačno dogodilo: Pretučeni sin Jovana Memedović ima amneziju

Uroš Memedović (17), sin poznatog novinara i voditelja Jovana Memedovića, koji je pretučen preksinoć u Beogradu nakon 153. večitog derbija, dao je izjavu policiji, nezvanično saznaje Kurir.

Memedovićev sin, nije mogao sasvim da rekonstruiše nemili događaj, jer se, kako je objasnio, ne seća šta se tačno dogodilo.

“Dečko je posle lekarskog zbrinjavanja u Urgentnom centru dao zvanični iskaz o prebijanju. Ispričao je ono čega se seća, s obzirom na to da je nakon povreda koje je zadobio i stresa koji je pretrpeo doživeo amneziju. On je potisnuo napad iz svog sećanja, tako da još uvek nije sasvim jasno kako se on desio”, kaže izvor upućen u slučaj.

Memedović je izjavio medijima da njegov sin navija za Zvezdu, ali da nije huligan.

Nakon pregleda lekara Uroš Memedović je u subotu uveče pušten na kućno lečenje.