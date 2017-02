Ne pojavljuje se sa njim u javnosti: Ovo je muž Ivane Baltić, sa kojim ima sina (foto)

Ivana Baltić prepoznatljivo je lice sa malih ekrana, a voditeljka izbegava da se njen privatni provlači po medijima, pa tako ni njenog supruga Zorana Aleksića, sa kojim ima sina, niste mogli često da vidite u javnosti, većina ljudi ni ne zna kako on izgleda.



Ivana i arhitekta Zoran priredili su intimno venčanje 2014. godine, na kome je svaki detalj bio brižno isplaniran. Skladni par imao je u planu da izbegne dugu euforiju koja uglavnom prati period organizacije svadbe, pa su pripreme započeli “u poslednjem trenutku”, što se pokazalo kao odlično rešenje. S ozbirom na to da je autorka emisije “Ja to tako” bila pri kraju sedmog meseca trudnoće, potrudili su se da sve bude podređeno tome da se ona lepo oseća. Zbog toga su odlučili da se venčaju samo u opštini, a posle toga prirede svadbeni ručak u predivnom ambijentu restorana “Public”, za čiju dekoraciju se nevesta posebno potrudila. Uz odličnu gastronomsku ponudu i mnoge svetske specijalitete koji su se služili tog dana, džez muzika pokazala se kao pravi izbor.

Zbog kojih njegovih osobina smatrate da je on pravi muškarac za vas?

“Ne znam da li da odgovaram na ovo pitanje jer se plašim da će se uobraziti. Šalu na stranu, njega je nemoguće ne voleti. Uvek je spreman da pomogne, vredan je, duhovit, pun života, inteligentan, nežan i zaista dobar čovek.”

