Nataša Aksentijević za STAR priča o tajnama Brene i Bobe, otkriva sa kojom pevačicom bi spavala i zašto želi da Miroslav Ilić bude u emisiji DNK!

Prija li ti ogromna popularnost koju si maltene preko noći stekla?

“Iskreno, samo ludom čoveku ne bi prijala, ali da je nešto veća, ne bi mi bilo prijatno… Ne mogu više u pidžami ili neočešljana da istrčim do prodavnice. To je, recimo, loša strana medalje, ali zato sada u mesari redovno dobijam najbolji komad mesa!“

Ti si glumica, da li ti je žao što se ne baviš svojim primarnim zanimanjem?

“Kako da ne, ali u ovoj emisiji imam prostora da izbacim svoju potrebu za glumom. Žao mi je što ne igram na nekoj večernjoj sceni, ali radim sa kolegama za decu, tako da nisam baš u potpunosti izopštila glumu. Sinhronizujem crtane filmove, ma vidiš da radim…”

A zarada? Da li je recipročna velikoj popularnosti?

“Ma da, ali kada budem u Holivudu jednog dana… Ništa se specijalno nije promenilo u mom životu što se finansija tiče, mada stalno očekujem taj famozni telefonski poziv koji će promeniti sve.”

Gde je zapelo u karijeri glumice? Svi kažu da si neviđeno talentovana i duhovita.

“Jednostavno, takav mi je horoskop. Neke stvari u životu se nametnu ili ne. Možete biti daroviti koliko god hoćete… Možda je bolje ovako nego da mi se na početku karijere namestila neka jaka glavna uloga i da sam na konto toga morala ceo život da budem samo glumica. A gluma nije samo uloga u filmu, gluma je širok spektar zanimanja. Svi smo različiti, neko želi da bude glumica da bi prekrstio noge i bio na naslovnoj strani nekog magazina, a neko da bi se ostvario u životu.”

Emisija DNK veoma je popularna, mnogi tvrde da je to isključivo tvojom zaslugom.

“Hvala svima koji tako misle, trudim se da budem duhovita i imam tu sreću da radim sa rediteljkom koja je takođe duhovita. Meni se ne dopadaju kolege glumci koji se nađu u ulozi voditelja, a nisu opušteni, što se svakako ne odnosi na Marijanu Mićić i Andriju Miloševića.”

Bez dlake na jeziku komentarišeš poznate ličnosti. Plašiš li se njihove sujete?

“Uvek kažem ono što mislim, nije to ništa ružno… Pljunem kad vidim dedu i unuku… Ne vidim zašto bi se bilo ko ljutio zbog moje iskrenosti, jer se ni sama ne ljutim kada mene iskreno komentarišu.”

Postoji li neki frajer sa naše scene sa kojim bi izašla na dejt da nisi udata?

“Izašla bih sa Sašom Joksimovićem, on je ubedljivo najbolji frajer po mom mišljenju. Brat mu je preozibiljan, pomalo spor i dosadan. Iskreno, i ne poznajem ga, ali zato je Saša odličan! Duhovit je, a to je za mene najvažnija osobina kod muškaraca.”

Izjavila si da su Branislav Lečić i Nina bili grozan par i da izgledaju kao deda i unuka. Kako onda komentarišeš Vericu Rakočević i 35 godina mlađeg Veljka?

“Ne, oni ne izgledaju kao baba i unuk. Skladni su, Verica izgleda bolje nego mnoge Veljkove vršnjakinje. Kod Leke i Nine nisam videla nikakvu ljubav, a kod ovih sve puca od ljubavi.”

A Severina i Igor? I kod njih je velika razlika u godinama.

“Ko su oni?! Aha, ona Severina i Kebin sin… Da, da. Nisam o njima ni razmišljala, ali ako sin liči na Kebu, mogu samo da zamislim kakav je vizuelni utisak kada se pojave zajedno. Ne želim ni da ih komentarišem ukoliko se ta Severina nije pokrstila u pravoslavnoj crkvi i uzela naše državljanstvo. Kad to učini, pričaćemo i o njima.”

Ceca te je javno podržala. Imaš li herca i njoj da kažeš sve što iskreno misliš u oči?

“Da, jer o njoj mislim sve najbolje, i to ne zato što ona mene gotivi, pa je samo zato uvažavam. Ne! Da li ja tu muziku volim ili ne volim, nije bitno, ali kako ta žena izgleda i zvuči od glave do pete, to je neponovljivo. Ona je zvezda još od kada sam bila mala i ostaće to zauvek.”

Starlete su ti draga tema, koja ti je omiljena?

“Znam ih par komada. Znam Soraju, ima najveće sise na svetu, zatim Staniju, ona je starleta sa mikrofonom, Tijanu Ajfon i onu Šaviju, ali nju neću da pominjem jer se ona sviđa mom mužu, a-ha-ha”

Šta generalno misliš o starletama?

“Ako su one put do legalizacije prostitucije, onda svaka čast, a ako su nešto drugo, onda ne znam… Moraju i one da se reklamiraju kao i, recimo, alu folija, ali mi nije jasno kako ih sve ne pohapse.”

Što da ih pohapse? Stanija je postala pevačica, kažu da razvaljuje u najpoznatijim evropskim klubovima?

“To sam čula, ali verovatno i nju razvaljuju tamo. Nije ni njoj lako mučenici. Muke su kada te teraju da pevaš, a ti ne znaš, kao kada bi mene naterali da igram balet sa sto kila u Labudovom jezeru, pa na šta bi to ličilo?!”

I Soraja je vodila kviz sa tvojim pokojnim kolegom Mandom?

“Ona mi deluje zabavno! Mora da je i te kako duhovita kad ima tolike sise. Moraš biti mnogo blesav da ugradiš tolike sise. Nju svi znaju zahvaljujući izgledu i svaka joj čast na tome. Mnogo je lepa, a i da se ne lažemo, sve bismo mi da obučemo tri trake i da izađemo u grad, ali ne možemo! Velika su odricanja potrebna da bi žena tako izgledala.”

Maja Nikolić je za kratko vreme napravila haos u Pinkovim zvezdama. Da li ti je i ona zanimljiva?

“Ona je neko za koga ja sve vreme mislim da nije stvarna, da ne postoji, da je umišljamo… Ne znam stvarno šta da kažem za nju, nemam komentar.”

A Šaban? Kako se on snalazi sa četiri žene u žiriju?

“Šaban Šaulić stvarno izgleda baš onako kako ga mediji prikazuju, kao veliki jebač, mada mislim da jebe njegov novčanik! I ja bih bila toliki švaler da imam toliku lovu. Deluje mi kao žešći ljubavnik, mislim da razvaljuje u seksu, a-ha-ha”

Marija Šerifović je već dobila titulu od nekih kolega da je njaveći jebač na estradi. Šta misliš o njoj?

“Nisam naklonjena ženama, ali Mariji ne bih mogla da odolim!”

Da li pratiš Zvezde Granda?

“Ne, ali znam ko je u žiriju. Jelena Karleuša ima legitimno pravo da komunicira na način na koji to radi sa takmičarima i sviđa mi se sve što ona radi. Ona je rođena za šou. Ceo njen fazon i njeno viđenje šou-biznisa je bez greške.”

Ana Bekuta je u žiži zbog veze sa Mrkom. Pratiš li tu sagu, umešana je i njegova zakonita žena Daša?

“Nisam imala pojma da je Mrka oženjen. U toj priči je on problematičan. Ana se zaljubila, a on je taj koji ne sme svojoj ženi da kaže da je ostavlja. Ne razumem nezadovoljne koji ostaju u vezama i brakovima, ne postoji interes. Meni je to kretenska veza, ali ako Bekutu zadovoljava da bude druga, onda OK. E sad, ne znam da li je Mrka njoj rekao da će se razvesti ili nije, u principu, ne razumem to.”

Postoji li neka javna ličnost koju bi dovela u DNK emisiju?

“Ima mnogo javnih ličnosti koje bi trebalo da posetim, sigurna sam da bih imala posla. Na primer, volela bih da mi dođe Miroslav Ilić sa vanbračnim sinom Devinom i da ja budem ta koja će napokon razrešiti tu misteriju. A posle da svi zajedno odemo u neku kafanicu i da nam Slavuj zapeva Polomiću čaše od kristala.”

Brena i Boba opstaju kao skladan par. Koji je njihov recept?

“Pre neki dan sam baš komentarisla Bobinog sina i rekla da nije nikakav frajer, ali je zato Boba odličan iako ima 200 kila. Inače, gotovo svakodnevno se srećem sa Brenom i Bobom u našem omiljenom restoranu i svaki put je mnogo smešno slušati Brenu dok ga opominje da ne sme toliko da jede! Oni su mi stvarno super par!”

A kako tvoj muž gleda na sve što ti se dešava od kako vodiš tu emisiju?

“On se smeje, zabavno mu je… Ali kaže mi da se plaši da ne završi kao bivši muž Goce Tržan, da ne bude poznat samo po tome, a-ha-ha. Inače sve ostalo mu je u redu!”