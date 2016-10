Naši glumci na prijemnom: Ko je upao na FDU sa 16, a kome su rekli da je bolje da se bavi manekenstvom!

Fakultet dramskih umetnosti važi za jedan od najtežih za upisati, a evo kako su se na tom zahtevnom prijemnom snašli neki od naših poznatih glumaca.

Aleksandar Radojičić

Aleksandar Radojičić je sa samo šest godina počeo da se bavi glumom, kao najmlađi član studija glume na Kolarcu. Međutim, kad je došlo vreme za upis na faks, paralelno je konkurisao na Pravnom fakultetu i na FDU.

“Za prijemni sam spremio Iliju Čvorovića iz “Balkanskog špijuna“, i pripovetku “Menzaš“ Mome Kapora, za koju mi je kasnije profesor Vlada Jevtović rekao da je bila presudna da me primi na svoju klasu. To je priča o čoveku koji ima problem što suviše brzo jede. Tu komičnu scenu sam spremio i izveo kao dramski monolog. Pesmu čak nisam znao celu, ali sam imao sreće da me je profesor prekinuo, pa sam je do kraja naučio do užeg izbora”, otkrio je Radojičić.

Inače, bio je primljen na oba fakulteta, pa je na kraju ipak morao da prelomi.

Katarina Marković

“Već sa sedam godina sam znala da želim da se upišem na Akademiju, s tim što me je starija sestra lagala da moram da znam savršeno da pevam i igram, da sviram. Zamišljala sam to mnogo strašnijim nego što jeste, mislila sam da će mi neko na prijemnom tražiti da sviram Baha ili ne znam ni ja šta, i da ja to moram da znam”, kaže Katarina Marković.

Ispostavilo se da nije toliko strašno, ali prvi pokušaj da upiše FDU joj nije uspeo.

“I upisala sam prava. To sam studirala godinu dana, i to uspešno, davala sam ispite i imala super ocene. Imam devetku iz Ustavnog prava. Tek, drugi put sam otišla na prijemni potpuno rasterećena i bila primljena kod profesora Vlade Jevtovića, što je i bila moja želja. Sve je ispalo lepo, kako treba, kao da je neko od gore to sve namestio, jer ja i jesam student za Vladu. On je bio jednini profesor koji je mogao da me isprati kako treba, pa to smatram svojim prvim uspehom. Nekako sam znala da ću biti primljena, kada sam ušla u uži krug, već sam znala da je gotovo! Čak me nije mnogo smorilo što se prvi put nisam upisala”, ispričala je glumica.

Andrija Milošević

Andrija Milošević ušao je u legendu FDU kao klinac koji je uspeo da ga upiše sa samo 16 godina. A priča je još luđa.

“Na glumu sam se upisao odjednom, iznebuha, iznenadivši i sebe i druge. Upisao sam se na FDU na Cetinju a da nisam nikada pre toga video izvođenje neke pozorišne predstave. Iz Nikšića, od kuće, otišao sam sa četrnaest godina. Upisao sam se u srednju muzičku školu u Podgorici. S obzirom na to da sam bio slobodan činiti po svojoj volji, pošao sam na prijemni ne obavestivši nikoga. Moji nisu znali sta ih je snašlo kada sam im sa osmehom rekao da sam postao student u svojoj šesnaestoj godini. Audiciju sam prošao odmah, spremao sam se jednu noć. Na samom izvođenju nekog monologa pola sam zaboravio, pola izmislio, tako da danas, kada me mladi ljudi pitaju da ih pripremam za prijemni, ja im odgovorim da sve zavisi od njih lično i da im niko pomoći ne može, do oni sami sebi”, priznaje popularni glumac.

Viktor Savić

Danas nam zvuči smešno da je pesma “Opsesija” grupe Beat street, Viktora Savića (tada učenika petog razreda) “ubacila” na časove glume kod velikog Mike Aleksića, a što se tiče prijemnog – i to je u njegovom slučaju prošlo manje-više spontano.

“Nisam briljantno spremio, ali sam bio prirodan. Pomešao sam imena pisaca, pesme, bio sam u haosu. Ali, ono što su prepoznali, a to mi je i Ana Đorđević koja je gledala prijemni rekla, jeste prirodnost koju imam. Ispada da nema veze koliko se dugo spremaš”, smatra Savić.

Bojana Ordinačev

“Kad sam izašla na prijemni u Novom Sadu, kod Petra Banićevića, on me je, čim je video fotografije koje sam donela uz prijavu, pitao: A zašto vi ne biste pokušali da se bavite menekenstvom?. “Molim?”, odgovorila sam, “Videćete vi! Doviđenja!”, i samo izašla napolje. Tako je prošao moj prvi izlazak na prijemni”, seća se Bojana Ordinačev.

No, nije dozvolila da je to obeshrabri.

“Drugi put sam prošla u uži izbor kod Bore Draškovića, ali nisam prošla dalje. I onda mi je Marija Veljković, s kojom sam tad živela i koja je potpuno isto prošla na prijemnom, rekla da je čula da treba da se oformi eksperimentalna klasa na BK akademiji, gde će glumu i režiju predavati Nikita Milivojević i Anita Mančić. Obe smo odlučile da pokušamo tamo, i obe smo primljene”, navodi mlada glumica.