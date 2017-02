Naravno, razvod je uvek tema: Evo šta je Ana rekla o suprugu Nikoli i njihovom braku (video)

Ana Kokić je u emisiji “Ekskluziv” pričala o svom suprugu, vaterpolisti Nikoli Rađenu, koga je bodrila u u Rumuniji pošto se nakon suspenzije vratio u bazen i postigao gol kojim je Oradeji, s kojom je potpisao ugovor, doneo trijumf.

Naravno, neizbežna tema bila je i priča o njihovom razvodu, koja cirkuliše po kuloarima.

“Razvode me još od kako sam se udala. Više nemam potrebu da bilo kome šta pričam, imam utisak kao da se stalno nekom pravdam. To me zamara i malo nervira, dosadna je više ta priča”, rekla je tom prilikom Ana.