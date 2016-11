Napušta Srbiju: Zorannah se seli u Belgiju zbog dečka! (foto)

Vest da će poznata modna blogerka Zorana Jovanović, alijas Zorannah, napustiti Srbiji rastužiće mnoge devojčice koje prate njen rad. Ipak, ne treba odmah da tuguju jer će blogerka iz Belgije, gde će se preseliti zbog dečka Danijela Milićevića, i dalje deliti modne savete.

“Na pitanja o ljubavnom životu više ne odgovoram. Srećna sam u ljubavi, to je najbitnije. Osoba sa kojom sam u vezi me maksimalno ispunjava i zajedno nam je mnogo lepo”, kaže Zorannah za Alo!

Zbog fudbalera Danijela Milićevića, sa kojim je u vezi skoro godinu dana, Zorana odlazi sve ćešće u Belgiju. Njihova ljubav cveta, ali kako ne bi razvijali vezu na daljinu, blogerka planira da se preseli i sa dečkom započne zajednički život u Gentu.

“Nismo raskinuli, kao što se spekulisalo. U Belgiji sedim sa razlogom – zbog njega. Lepo nam je tamo, a mogućnosti su velike da se uskoro preselim tamo i da promenim život. Tamo sam započela poslove i velika je mogućnost da tamo ostanem zastalno. Trenutno traju pregovori oko posla, ako sve bude dobro, odoh iz Srbije”, kaže Zorana, koja ne planira da odustane od karijere blogerke.

“Mislim da se više neću baviti pisanjem knjiga. Odlučila sam da nastavim da radim blog i da se fotografišem, da se bavim onim čime se bavim od samog početka. Mislim da ću prekinuti da se bavim pisanjem knjiga, jer je za sada sasvim dovoljno ovo što sam izdala”, kaže Jovanovićeva i dodaje da se njen budžet nije povećao otkad je radila na nekoliko poslovnih angažmana.

“Nisam postala milionerka, polako, ima još vremena za to”, kaže blogerka.

Podsećanja radi, dok je Danijel Milićević bio na letnjoj pauzi, on i Zorana su bili gosti mnogih prestoničkih splavova gde nisu razmenjivali nežnosti kako ih mediji ne bi uhvatili da su zajedno. Dok je Zorana letovala na Maldivima, pisalo se da joj tamo društvo pravi dečko Danijel, ali je ona to demantovala. Međutim, nije sakrila da ima dečka, već je ispričala da on zbog obaveza nije mogao da ide na put sa njom.