Nada Macura poručuje: Raspišite konkurs, tražim muža!

Nada Macura, portparolka Hitne pomoći, rešila je i da se oproba u ulozi di-džeja. Ona je u petak uveče nastupila u jednom klubu, koji je bio prepun, a puštala je muziku koju voli. Kako je otkrila, od razvoda nema dečka, te podržava ideju da se raspiše konkurs za idealnog muškarca, piše “Alo”.

“Ne krijem izabranika, iskreno rečeno, nema ga”, rekla je Nada dok je puštala muziku.

Na konstataciju da se može raspisati konkurs za pravog gospodina, Nada je kao iz topa rekla:

“Može, pravi gospodin. Dobro, ne mora da bude gospodin, neka bude jednostavan, kulturan, pažljiv i tolerantan. Teško se zaljubljujem. Pre svega moram naći objekat, a ovo su sve ipak deca.”

Ispovest Nade Macure: Rano sam ostala bez mame, njena bolest me je okrenula medicini!…

Dok je puštala svoju omiljenu muziku, publika je bila u transu, pa su novinari upitali Nadu da li će u klubu preskakati muška srca.

“Ne verujem, zbog mene ne. Ja bih volela da se ovde neko zaljubi i da pamti to veče kada sam ja bila gost i da eventualno pamti taj datum”, iskrena je Nada, koju retko možemo videti kako se negde pojavljuje u večernjim časovima.

“Jeste, to je vrlo retko, s obzirom na posao koji radim i na moju prisutnost u Hitnoj pomoći već u ranim jutarnjim satima, tako da koristim mogućnost da se odmorim, što savetujem svima, 23 sata je “plafon“ i nakon toga sam već u krevetu. U svakom slučaju, postoje izuzeci. Zahvaljujem se Marku što je želeo da dođem i upotpunim to veče biranjem muzike, to je nešto što je u svetu veoma aktuelno, a i kod nas od “Egzita”, a nedavno je bila i Paris Hilton”, kaže Macura.

Poznato je da je Nada veoma aktivna kada je komentarisanje poznatih ličnosti u pitanju, pa je otkrila ko su po njoj najbolje cice na domaćoj estradi.

“Možda Ana Nikolić. I Nataša Bekvalac, ali mislim da je ona preforsirana. U estetskom smislu lepo izgleda, ali mislim da je mnogo prisutna na sceni. Možda to traži estrada, ne znam, možda mi se više sviđala ranije, kada je živela malo mirnijim životom”, iskrena je Nada.

Najpoznatiju doktorku u Srbiji nisu zaobišle ponude da uđe u rijaltije, pa su je tako zvali producenti Farme, kao i Parova.

“Bilo je već ponuda i za Farmu i za Parove. To je ipak za ljude koji su iz tog miljea, sa estrade, pevače, manekene i manekenke, nije to ipak primereno mom poslu. Znam da bi naišlo na osudu moje profesije”, kaže za “Alo” Nada Macura.