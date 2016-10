Nađ kopira Kebu! Jelena: Albert se razvodi samo da mi ne bi dao pare!

Jelena Nađ optužuje bivšeg muža Alberta Nađa da se razvodi od druge supruge Mirne samo da bi postao socijalni slučaj i da ne bi isplatio alimentaciju koju duguje za njihovo troje dece!

Jelena za Kurir tvrdi da bivši fudbaler kopira Dragana Kojića Kebu, koji se takođe razveo od Olje da ne bi davao novac za vanbračnu ćerku, koju ima s tekstopiscem Ljiljanom Jeremić.

“Njihov razvod je jedan fantastičan trik! Rastaju se kao što se Keba razveo da ne bi plaćao alimentaciju. Razlika je samo u tome što je Kebino dete vanbračno, a naša deca su željena i dobijena u braku. Albert i Mirna su fantastični režiseri, za kojima plače Holivud! Režirali su takvu dramu i meni i deci, ma to ni Spilberg ne bi uradio. A velikih su 36.900 evra koje Albert duguje deci za alimentaciju! Ma oboje su odlični glumci. Pošto je on izjavio da je socijalni slučaj, sad će da se razvede, a Mirna krije da je od njega dobila na poklon stan koji je trebalo da ide mojoj deci. Razvešće se, on neće imati ništa na svoje ime, ni žutu banku na računima, i neće moći da plaća alimentaciju. Ma to je ta priča. Njihov razvod nema veze s mozgom”, kaže Albertovaprva žena, koja je nedavno javno opružila fudbalera da ju je zlostavljao dok su bili u braku, čak i da je pokušao da je ubije pred decom.

Jelena tvrdi da nije tačna jučerašnja Mirnina izjava da je od Alberta dobila milion evra u nekretninama.

“Albert mi nije ostavio milion evra u nekretninama, kao što ona tvrdi, već stan od 100 kvadrata u centru grada koji je bio na moje ime, a čija je tržišna vrednost bila 130.000 evra”, kaže Jelena i dodaje da nema razloga da bude ljubomorna na Mirnu:

“Rekla je da sam ljubomorna na njen brend?! Da li je svesna da ona nije Đorđo Armani ili Koko Šanel!”

Albert Nađ za Kurir kaže da je on zatražio razvod od Mirne kako bi zaštitio njihovu ćerkicu Helenu od problema s bivšom ženom Jelenom.

“Na moju inicijativu smo došli do razvoda. Mirna ne može da se poredi s osobom iz mog prethodnog života. To su razlike deset svetlosnih godina. Plašimo se za bezbednost našeg deteta i zbog toga smo se dogovorili da se razvedemo. S Mirnom se čujem svaki dan, viđam Helenu, i normalne osobe tako rade. Ja želim samo mir. Gledam decu i ne želim da oni prolaze kroz pakao, a nažalost prolaze. Ako nisam uspeo na bilo koji način da zaštitim svoju porodicu, neka ovo bude rešenje”, kaže bivši fudbaler.

Jelena je žestoko reagovala kad je čula da je optužuju za maltretiranje.

“Razvode se zbog bezbednosti deteta?! Pa to znači da je on nasilan, a ne ja. Za njihov navodni razvod nisam kriva! Treba da se zapitaju kako izdržavam s jednom platom i troje dece. Mirna je rekla da ih ja maltretiram?! Zar je psihičko maltretiranje to što razmišljam šta ću da im dam da jedu i obuku i kako ću da izguram mesec?! To je psihičko maltretiranje mog bivšeg muža, a ne moje”, kaže Jelena.