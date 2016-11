MODA Biljana Obradović priča zašto žena treba da bude pre svega dama sa pritajenim seksepilom

Nenametljivim javnim nastupom‚ koji duže od dvadeset godina kombinuje sa odmerenim držanjem i damskim stilom odevanja, voditeljka Biljana Obradović izgradila je imidž dobre devojke sa malih ekrana.

Zahvaljujući bogatoj radnoj biografiji u kojoj se izdvajaju razgovori s najvećim svetskim zvezdama, autorska emisija “Biljana za Vas”, koju radi u sopstvenoj produkciji, kao i radno mesto u PR sektoru Fudbalskog kluba Partizan, uspešna Beograđanka neumoljivo savladava svaku profesionalnu prepreku. Dok strpljivo čeka muškarca uz kojeg će pronaći emotivno zadovoljstvo i stabilnost, atraktivna tridesetšestogodišnjakinja ističe da bi zbog porodice bila spremna da obustavi profesionalni angažman, koji je protekle dve decenije stavljala u prvi plan i posveti se ulozi supruge i majke.

U autentičnoj modnoj transformaciji za magazin HELLO! Biljana otkriva svoje stavove o stilu, modi i vizuelnom identitetu, otvoreno govoreći o profesionalnim ambicijama uz priznanje da bi njen idealan partner mogao da bude džentlemn iz sportskih redova.

Šta je najviše uticalo na formiranje vašeg stila?

“Stil sam gradila spontano, godinama. Mislim da se žena u tridesetima najbolje oseća, da je svesna sebe, svog tela, uma i snage. Ono kakva sam iznutra može se videti i na mojoj garderobi. To su neka jednostavnost, otmenost i pritajeni seksepil”.

Imate li neki modni fetiš?

“Ne vezujem se za modu na taj način, nisam od žena koje provode sate u kupovini niti imam potrebu da se time hranim i lečim neke boljke. Ali uvek volim da imam dobar sat i neki komad nakita koji nije nametljiv, a znači mi. Cartier i Tiffany moj su izbor, i uz to već deset godina nosim limitirani sat Monte Karlo star by Zepter koji je, pri tom, muški”.



Da li rado izdvajate novac za skupocenu brendiranu garderobu?

“Za garderobu zaista ne… Ili veoma retko. Ako to i uradim, to budu tašne ili cipele, ali one koje spadaju pod klasiku. Čitav život sam ulagala u svoja putovanja i svetske intervjue. To mi je vrednije od svake tašne koju danas može da kupi svako ko ima novac. Iako ih imam, nemam potrebu da ističem ime firme ili brenda. Ja prosto tako živim, odrasla sam u svemu tome i ne mislim da ću biti više ili manje vredna ako nešto imam ili nemam. Ali apsolutno razumem i one koji misle drugačije. Svako ima svoju pasiju”.

Upoznali ste mnoge svetske zvezde. Čiji stil vam je ostao najupečatljiviji?

“Sviđa mi se Natali Portman. Ona ima to nešto što ja volim kod žena – naizgled je mirna, otmena i krhka, ali mislim da je iznutra zapravo drugačija. Smatram da žena prvo treba da bude to – dama na ulici, pa sve ostalo”.

Šta je to što jednu ženu čini damom?

“Lepom ponašanju svako može da se nauči, ali sa pravom otmenošću čovek se rađa. Držanje, energija, maniri… To ili imate ili nemate”.

Od koga ste dobili najkorisniji modni savet?

“Nije mi ga niko dao, ali se slažem sa onim da je manje više. Sve je to do ličnosti. Ja mogu savršeno da iznesem crnu haljinu i štikle, da to bude vrlo šik i seksi, dok bi nekog drugog takva kombinacija pojela.

Usudite li se da ponesete provokativnu kombinaciju zarad flerta?

“Ako žena zna da flertuje, može biti mnogo opasnija zakopčana do grla, nego provokativno obučena. Klasična provokacija u mom slučaju rezervisana je za četiri zida. Ako se to od mene zahteva na nekom snimanju ili na crvenom tepihu, onda je to nešto drugo. Tada sve mogu da iznesem”.

Kada se najbolje osećate u svojoj koži?

“Garderoba nema veze sa tom emocijom. Ako sam tog dana srećna, nasmejana sam i prosto isijavam. Tada mogu da budem i u trenerci i pidžami, jer dobar osećaj izbija iz mene”.

Čipka ili svila?

“Čipka”.

Krzno ili vuna?

“I krzno i vuna. Ne postoji ništa lepše nego kada se ušuškate pod toplo ćebe ili obučete vuneni džemper. Krzno ne nosim, ali svakako sam za neki dobar monton”.

Čije stručno modno mišljenje posebno cenite?

“Slušam i čitam, a usvajam ono što je meni blisko. Dopada mi se estetika Marije Tarlać, Boško Jakovljević ima tu posebnu crtu koju zna savršeno da izrazi kada hoće. I mnogo volim glamur i šik Karla Lagerfelda”.

Koja je vaša kombinacija za ovu jesen?

“Dugo sam se nećkala da li da ih kupim ili ne, i skoro da će im proći trend, ali ove sezone to su definitivno čizme iznad kolena. Imam i crne i bež, i najradije ih kombinujem uz vuneni džemper sa dobrom jaknom i mini suknjom od vune”.

Jeste li skloni da ljude na prvi pogled procenjujete na osnovu izgleda?

“Nisam, ali to kako su obučeni dosta govori o njihovom karakteru i poreklu. Svi grešimo i na greškama učimo, i nemamo svi iste polazne tačke, a stil je nešto sto se s vremenom stiče i koriguje. Neko jednostavno ima potrebu da sebe izrazi kroz mnoštvo nakita i boja, a neko samo jednostavnim stvarima, ali to ne znači da je neko zbog toga bolji ili lošiji čovek. Naprotiv”.

Da li ste oduvek imali ovoliko samopouzdanje ili ste se i vi borili sa ličnim sumnjama i nezadovoljstvima?

“Naravno da nije isto kada imate osamnaest godina i kada radite narednih dvadeset godina, stalno se usavršavajući. Naravno, kao zrela žena u tridesetima, svesnija sam sebe, svog uspeha i ličnosti nego kada sam imala dvadeset pet. Što se tiče izgleda, koliko god ljudima delovalo drugačije, ja sam samo u jednom periodu bila veoma mršava. Ja sam žena sa oblinama, ali to znam vešto da prikrijem”.

Smatrate li da je estetska hirurgija savršen saveznik lepote?

“Ako se upotrebi na pravi način i za ono što baš vama treba, onda jeste. Danas sve devojke liče jedna na drugu, imaju isti nos, jagodice, grudi. Uvek sam za to da se popravi i prepravi što može, ali da to izgleda što prirodnije. Jer ako ste se konstantno seckali, nusefekti mogu da se pojave posle četrdesete. Žena treba da je lepa i u četrdesetim i pedesetim godinama. Estetska hirurgija zaista može da bude dobar sluga, ali i loš gospodar”.

Poznato je da praktikujete jogu. Da li vam je dragocenija za fizičku ili psihičku kondiciju?

“Psihičku najviše. U jogi sam pronašla svoj mir i taj osećaj ne može da se opiše. Joga je kompleksna nauka, gde je čitavo telo povezano sa čakrama i energetskim nivoima koji se otvaraju i čiste ako pravilno radite vežbe. Ona pokreće sve emocije, i loše i dobre, i kroz nju se čisti vaše energetsko polje. Kada imam vremena, meditiram, a redovno primenjujem kvantnu harmonizaciju. To je jednostavno dovođenje tela, misli i organizma u nivo visokih frekvencija u kojima samo privlačite pozitivne stvari i dešavanja. Nije lako, stvar je konstantnog rada na sebi, ali dosta mi pomaže u balansu i u svakodnevnoj životnoj dinamici”.

Koju biste svoju karakternu crtu promenili da možete?

“Volela bih da sam malo sebičnija i da privatno brže sečem neke stvari, kao što to umem u poslu. Smatram da žene koje se tako ponašaju jednostavno nisu dovoljno iskreno zainteresovane za partnera, već samo gledaju svoj život i svoju korist, ali nekada se pitam šta je zapravo ispravno”.

Decenijama ste u novinarstvu, a angažovani ste i kao PR. Odakle i dalje crpite entuzijazam?

“Shvatila sam da isključivo radim stvari koje me lično motivišu. Odbijala sam mnoge projekte sa odličnom zaradom, jer u njima nisam videla sebe, izazov, niti motivaciju. Uvek mora da me povuče to nešto ili neko. Ali umorim se i ja, jer po dvadeset četiri sata dnevno vrtim ukrug sve brzinom tajfuna, i onda dođe dan kada ne izlazim iz kuće, osamim se i uživam u miru i tišini”.

Jeste li u nekom trenutku razmišljali o promeni profesionalnog kursa i šta je to što vam se čini jednako primamljivim?

“Poslednjih deset godina bavim se marketingom i produkcijom, a poslednje četiri i svakodnevnim PR-om u Fudbalskom klubu Partizan. Još samo da odletim u svemir, pa da kažem da sam i to probala. Za svoju emisiju “Biljana za Vas” radim kompletan marketing, imam svoju produkciju, organizujem snimanja. To je vrlo težak i stresan posao, posebno za ženu u Srbiji. Kažu često za žene: Ona je jaka. Ne, ja samo nisam žena koja će da sedne i plače nad svojom sudbinom, već moram da radim da bih živela i sebi obezbedila lep život. Od jadikovanja nemam ništa, niti će mi iko išta udeliti”.

Niste od onih žena koje u muškarcu traže zaštitnika u svakom, pa i materijalnom smislu?

“Očigledno ne privlačnim takve, niti to tražim. Vrlo se pronalazim u tome da je muškarac glava kuće, a ja neko ko ga prati, i da zajedno gradimo sve drugo. Mislim da se to danas izgubilo, a ja sam baš od tih koja voli da pored sebe ima tog nekog koji je za nju poseban i koji je muško”.

Kako je biti žena zaposlena u muškom klubu?

“Oni nemaju osećaj da sam ja poznata voditeljka, niti da sam radila svetske intervjue. Ja sam za njih Biki i tu smo zajedno u svim lošim i dobrim situacijama, onim životnim, kada se smejemo i kada plačemo. Ja ih znam kao što ih malo ko poznaje, a i oni mene. Ali taj odnos sam uspela da izgradim jer imam dvadeset godina karijere, intervjuisala sam najlepše i najpopularnije muškarce Srbije i sveta, i nemam potrebu da se bilo kome dokazujem kao žena. Tek onda kada tu vrstu ega, egzibicionizma i sujete savladate, onda možete da budete svi u istoj ravni”.

Uklapaju li se sportisti u vašu sliku pravog muškarca?

“Zašto da ne? To su momci koji su zdravi, koji vode računa o svom telu, vredni su i odriču se mnogo čega. Ako nemaš dobar odnos prema sebi, onda nemaš ni prema drugima. Uz tu famoznu hemiju, važno mi je da muškarac bude fit i da se kapiramo. Najbolje veze nastaju u spontanom druženju kada vas on upozna onakvu kakvi zaista jeste, kada se kamere i svetla reflektora ugase”.

Da li biste zarad porodice bili spremni da karijeru stavite u drugi plan?

“Sada se to pitanje uopšte ne postavlja. Ja sam toliko ostvarena u svojoj karijeri da bi bilo sumanuto da o tome ne razmišljam i ne želim. Ali sve dođe u svoje vreme. Pre nekoliko godina nisam bila spremna za dete, sada imam bratanca i prijatelje uz čiju decu rastem i to mi je sada sve normalno. Ali ne jurim po svaku cenu ulogu majke, jer je najvažnije da dete bude zdravo i da porodica bude skladna, odnosno da tog sa kim imate dete to zanima. Da hoću da se udam tek toliko da bih se udala, to mogu i sada za vikend. Harmonija i mir su mi važni, i to će sve doći na svoje kada Bog kaže”.

Jeste li zbog ambicije i karijere u nekim trenucima svesno žrtvovali emotivni život? Kajete li se danas zbog neke odluke koju ste u tim okolnostima doneli?

“Spremna sam za neke nove životne uloge. Volela sam i bila voljena, a videćemo šta će život doneti. Shvatila sam da sa životom ne mogu da se rvem, već da mu se prepustim”.

Šta ovih dana sanjate i na javi?

“Njega… I međ javom i međ snom…”, zaklučuje Biljana razgovor za magazin Hello!