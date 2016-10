Mirjana Karanović priznala: Probala sam nedozvoljene supstance

Naša poznata glumica Mirjana Karanović je u emisiji “Ja to tako” priznala da je probala nedozvoljene supstance.

“Probala sam više iz radoznalosti. Volela sam da vidim kako to izgleda, da probam. Ne bih mogla da postanem zavisnik od bilo čega jer mi je suviše stalo do sebe. Uvek sam sumnjičava prema svemu što nudi nešto neobično i uzbudljivo, a da je došlo iz tablete, to je sumnjivo. Veoma je teško gledati nekog ko uništava sebe i ne zna da se odupre. Ne može vas niko spasiti od poroka ako sami ne želite da se spasete”, rekla je glumica autorki emisje Ivani Baltić.