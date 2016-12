Mira Karanović je samo pod ovim uslovom pristala da glumi u seriji “Ubice mog oca”

Mirjana Karanović prihvatila je ulogu direktorke policije u hit seriji “Ubice mog oca”, ali je postavila svoje uslove.

“Reditelj Gaga Antonijević me je pozvao i rekao da ima jedna uloga koja nije pisana za ženu, ali da on baš hoće da bude kontra, da je igra žena, i to baš ja. Pročitala sam scenario i prihvatila ulogu, ali sam tražila da se njen deo donekle promeni. Taj prvobitno zamišljen lik direktora policije Obradovića bio je, kako bih rekla, malo bezvredan tip. Maj stav je bio, nasuprot tome, da ako je sada žena u pitanju, a naročito ako je žena uspela u policiji, ona zaista mora da je kvalifikovana, jaka i sposobna. Zato smo napravili lik moje Obradovićke tako da bude jak igrač, da nije neko koga su drugi gurali do tog mesta već je sama morala da se izbori za poziciju. Obradovićka, ovakva kakvu je gledate, zaista ima kvalitete odličnog policajca”, objašnjava legendarna glumica i zagonetno dodaje:

“Nije to velika uloga, ali je zanimljivo njeno finale, koje će se desiti na početku sledećeg ciklusa. Nećemo otkrivati koje, a nismo ga još snimili.”

Karanovićeva kaže da je ulogu prihvatila i zbog odlične ekipe glumaca, ali da nijednu epizodu još nije stigla da pogleda.

“Snimiću ih sve i pogledati na nekom odmoru, koji uskoro planiram”, poručila je Mirjana.