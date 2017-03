Milica slavi pobedu na sudu: Konačno će prestati da me optužuju da sam sve izmislila!

Bivša košarkašica Milica Dabović oglasila se danas nakon što je objavljeno da je njen bivši dečko Šime Šiklić Simon priznao krivicu za nasilje u porodici.

Šime je izrečena uslovna kazna, dobio je zabranu prilaska Milici i proteran je iz Srbije, a ona kaže da joj je sada pao teret sa srca.

“Obaveštena sam o tome da je moj bivši momak Simon, kog sam prijavila za nasilje, jučerašnjom nagodbom na sudu proteran iz Srbije. Tačno je i da je dobio tri godine zabrane prilaska meni. Mogu samo da kažem da mi je pao teret sa srca, iz više razloga. Prvi je to što je njegovim priznanjem istina konačno isplivala na videlo, te se nadam da više neću biti predmet priča u kojima se tvrdi da sam izmislila napad. Svaka žena koja je na bilo kakav način, fizički ili psihički, bila žrtva muškarca, zna koliko je to bolno i poražavajuće samo po sebi. Živa so na tu ranu može samo da dovode do uništenja”, kaže Milica i nastavlja.

“Drugi razlog je taj što Simon neće moći da uradi bilo šta slično devojkama u Srbiji, makar u narednih godinu i po dana, jer mu je prelazak granice u našu zemlju zabranjen. Naravno, jedan od razloga što osećam ogromno emotivno olakšanje, jeste i taj što je ova presuda pokazala da siledžija na kraju ipak biva osuđen. Ružna epizoda u mom životu je završena i sada živim punim plućima. Srećna sam, ali ovo pišem jer znam da među nama ima mnogo žena koje trpe nasilje, a strahuju da ga prijave. Želim zato da poručim svim devojkama i ženama, na koje su se njihovi partneri usudili da dignu ruku, da nema čega da se plaše. Žene, ne budite žrtve sopstvene budućnosti, budite hrabre i dajte onom što vas je povredio, ono što je zaslužio. Prijavite nasilje”, napisala je Milica.