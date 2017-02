Ispovest Milice Dabović pošto je izašla iz bolnice sa podlivima od davljenja: Simon mi kaže da će me iskasapiti zato što sam ga prijavila!

Košarkašicu Milicu Dabović pokušao je da udavi njen bivši dečko Šime Šiklić Simon, zbog čega je morala i da ide u bolnicu.

Ona je za Blic tim povodom izjavila da je sama kriva što se to dogodilo.

“Sama sam kriva što sam to dozvolila. Zaista ne smem ništa da govorim dok traje istraga. Bitno je da sam sada dobro, ali o svemu ću pričati kada dođe vreme. Ne osećam se najbolje. Još sam u velikom šoku, ali svakako nisam želela da ćutim o incidentu. Prijavila sam ga policiji. Nisam se čula s njim nakon svega i to je sve što mogu da vam kažem”, rekla je Milica, koja je bila neraspoložena i vidno potresena, a na ruci je imala kanilu za infuziju.

Milica kroz suze priznaje da je jako uplašena da će je Simon opet napasti zato što je uporno ucenjuje da povuče prijavu.

“Kada je čuo da sam ga prijavila, zvao me je da mi preti. Ucenjuje me da povučem prijavu. Kaže da će me ubiti, iskasapiti. Strahujem da će mi doći na vrata, razbiti sve po stanu ili da će ga zapaliti”, jecajući je pričala Milica.

Dabovićeva kaže da još nije svesna šta joj se sve dogodilo i uporno ponavlja da ne može da veruje da joj se život za tren pretvorio u noćnu moru:

“U šoku sam zbog svega što mi se dogodilo! Boli me duša, srce i telo što je čovek kojeg sam volela svim svojim bićem digao ruku na mene. Sanjala sam o našem venčanju, želela sam da mu rodim decu, a doživela sam da me udara i davi zbog devojke koja ima tarifu. Svađali smo se, smetalo mi je što od mene pravi budalu, što priča sve najgore o Soraji, naziva je ku*vom, a onda izlazi sa njom i druži se. Naravno da sam mu to zamerila i tada je pobesneo, pretvorio se u zver. Bila sam jako uplašena, i sada ga se plašim, ali nisam dozvolila strahu da me paralizuje”.

Ona je otkrila kako je smogla hrabrosti da ga prijavi policiji:

“Zbog moje bezbednosti, ali i zbog bezbednosti svih žena koje su u vezi ili u braku sa nasilnikom rešila sam odmah da ga prijavim. Želim da im budem primer, želim da im dam snagu. Tek sada, kada sam i sama postala žrtva nekog ko je spreman da umlati nemoćnu ženu, shvatam koliko je hrabrosti potrebno da se ode kod lekara, u policiju i da se kaže: Mene je dečko tukao, treba mi pomoć”.

Bez obzira na to što je sada potpuno slomljena od bola, svesna je da se na vreme spasila od nasilnika:

“Život mi je do pre nekoliko dana ličio na bajku, a sada se pretvorio u pravi pakao. Dolazio je on da me moli da se pomirimo, na kolenima se kleo da nema ništa sa Sorajom, a kada nisam htela da poverujem u njegove laži, onda je pobesneo. Kao što sam rekla: ja ništa nisam izgubila, a on je spao sa konja na magarca. Boli me, naravno da me boli gubitak čoveka kog sam volela, ali moram da se zahvalim toj devojci lakog morala zato što me je spasila. Da sam se udala za Simona i rodila mu decu, ko zna šta bih sve doživela”.

Milica poručuje za Informer da želi da se skloni iz ovog haosa koji trenutno vlada oko nje:

“Otići ću iz Srbije na neko vreme, moram da se sklonim od svega i od svih. Treba mi vremena da prebolim i ponovo podignem svoj život iz pepela, ali znam da ću uspeti u tome. Imam dobar motiv: svoju porodicu, decu koja me vole, svoj humanitarni rad, kamp….Ja znam ko sam, šta sam postigla i da sam sve u životu stvorila sama. Ne želim da budem klovan u ovom cirkusu koji su Simon i Soraja napravili. Dostojanstveno ću se povući. Mene, koja sam sa svojim saigračicama donela sreću i ponos srpskom narodu, neće jedna starleta valjati u blatu. Teško mi je, uopšte ne želim da glumim jer ja nisam folirantkinja, ali se moj život ne završava sa Simonom i Sorajom”, dovršava svoju emotivnu ispovest Milica Dabović.