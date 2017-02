Milica ne želi više da ćuti: Simon me je ubijao i ranije od batina, uzimao je drogu, krao mi je novac, pretio smrću porodice!

Bivša košarkašica Milica Dabović, koju je dečko Šime Simon Šiklić u nedelju davio i naneo joj lakše telesne povrede, priča za “Alo” da to nije prvi put da je fizički nasrnuo na nju. Milica tvrdi i da joj je Simon pretio ubistvom ako ode i prijavi ga policiji.

“Za vreme veze me je ubijao od batina i stalno mi je krao novac. “Hamer” koji je vozio je od mog oca i bio je dogovor da ga proda. Taj auto mi nismo videli već tri-četiri meseca, nismo ni videli novac od prodaje tog auta. Otac je otišao da prijavi nestanak automobila”, počinje priču Milica i nastavlja:

“Nisu ovo prve batine, znao je mesecima da me mlati, samo sam ćutala i verovala da čovek može da se promeni. Verovala sam da će vratiti sve što mi je uzeo, verovala sam u bolje sutra, ali to se nije desilo. Roditelji su mi rekli “Hvala bogu da si ga konačno prijavila“, pošto su znali da me bije poslednjih godinu i po”. Pretio mi je da će me ubiti ako ode u policiju i onda sam morala da ćutim i da ne govorim ništa. Tada trpiš i sakrivaš modrice od javnosti. Pretio mi je da će mi pobiti porodicu ako nešto slučajno zucnem ili uradim”.

Dabovićeva kroz suze dodaje da bivšeg dečka želi da vidi iza rešetaka i dodaje da joj je Simon uzimao novac koji nije vratio.

“Samo sam ga molila da mi vrati novac koji mi otkad se zabavljamo uzima i troši. Samo sam ga to molila. To je negde oko 100.000 evra., uzeo mi je sat koji sam platila, auto, bankovnu karticu, a keš koji sam imala u novčaniku redovno mi je uzimao”, objašnjava Dabovićeva.

Osvrnula se i na priče o drogi.

“Jeste, uzimao je drogu. Jednom sam videla da je uzeo crtu u stanu”, iskrena je Milica.