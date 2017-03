Milica Dabović se još boji bivšeg dečka: Imam mnogo ponuda od momaka, ali me to sad ne interesuje jer je strah još prisutan

Milica Dabović stala je pred kamere “Ekskluziva” na TV Prva i ispričala dosad nepoznate detalje iz njenog odnosa sa Šimetom Šiklićem Simonom, koji su na kraju doveli do nasilja.

“On me je ponižavao i ranije. Nije mu prijalo što sam ja osoba koja se bavi javnim poslom, a kada mi nije prijalo više, tada sam rekla: Idi od mene, idi iz mog života, ostavi me i radi šta god hoćeš, samo nemoj da si tu!”, priča Milica dodajući da je posle incidenta bila pod lekovima i da su o njoj vodili brigu totalno nepoznati ljudi.

Međutim, Milica napominje da se nadala da će se loše stvari iz njene veze promeniti, iako joj je porodica sugerisala drugačije.

“Sebe krivim za sve. Mislila sam da nada uvek postoji kao i na parketu i uvek ću verovati u to. Ovo je jedna škola više. Stvarno verujem da imam svog anđela čuvara koji će me čuvati kao malo vode na dlanu i kom ću biti centar sveta. Jednostavno sam živela u strahu. Sad imam ljude koji vode računa, imam pravdu, tužilaštvo i advokate koji će učiniti sve da pravda pobedi”.

Košarkašica takođe daje savet svim ženama da odmah prijave nasilje, a ne da trpe godinu dana kao ona.

“Strah je još pristuan, ali idemo dalje. Boriću se. Ako mi je sudbina da me nema, neće me biti”. Verni ljudi postoje, verni momci, žele svi da su uz mene. Imam mnogo ponuda od momaka, što mene sad ne interesuje. Mnogo sam povređena, treba mi vremena da ja sve to svarim i sačekam pravdu”, ispričala je Milica.