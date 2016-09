Milica Dabović priznala za novi SCANDAL!: Moj dečko je mnogo ljubomoran, ume da lupi šakom o sto!

Ekskluzivno, samo za novi broj najtiražnijeg tabloida SCANDAL!, košarkašica Milica Dabović priznala je da ima probleme sa dečkom jer je mnogo ljubomoran!

Ona, naime, tvrdi da se njih dvoje mnogo vole, ali da ga teško obuzda kada je nepoverljiv!

“Ima ljubomore u našoj vezi, i to sa njegove strane. Uh, baš burno ume da reaguje, samo me o tome ne pitaj, to mu je jedina mana. Teško ga je smiriti kad je ljubomoran, ja tu ne mogu ništa dok on ne iskulira sam sa sobom, pa mu kažem: Ljubavi, nema potrebe za tim jer sam tu gde jesam, sa tobom sam! Samo ti za mene postojiš, ti si ljubav mog života. Zna da plane, ali kod nas je ipak prava ljubav u pitanju! On zna i da udari šakom o sto i da zapreti, pa kaže nemoj to i to”, požalila nam se košarkašica.

