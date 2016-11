Milica Dabović otkrila istinu o porodičnoj tragediji: Imala sam sestru koja je ukradena u porodilištu!

Naša slavna košrakašica Milica Dabović suočila se sa mnogim nedaćama u životu, a sada je prvi put progovorila o porodičnoj tragediji koju je krila.

Ona je otkrila da je njenim roditeljima ukradena beba koja je rođena nekoliko godina pre nje i da oni do danas nisu uspeli da je pronađu.

“To je bila mamina druga trudnoća. Pre toga je rodila moju sestru Jelicu 1974. godine. Dve godine kasnije imala je normalnu trudnoću, devet meseci je iznela bez problema i samo su joj nakon porođaja lekari rekli da je beba rođena mrtva. Nikada nije tu bebu uzela u naručje, zbog čega se i danas pita gde je to dete nestalo. Tata je insistirao da uzme to dete, da ga vidi, ali mu oni to nisu dozvolili, jer su rekli da su takva pravila bolnice. U to vreme je bilo mnogo afera sa ukradenom decom, bebe su prodavali, ali šta mi možemo osim da se pitamo šta je bilo s njom. To se desilo pre tačno 40 godina. Mami je samo rečeno da je beba umrla, bez ikakvog obrazloženja zbog čega se to dogodilo”, rekla je Milica.

Njeni roditelji nisu tada tužili bolnicu, jer je to bio veliki šok za njih.

Majci je trebalo šest godina da se oporavi od gubitka, a onda je na svet donela Milicu.

“I dalje se pitam da li negde imam sestru, kako je, ali dobro je da je nas četvoro živo i zdravo, hvala bogu na tome. Mama je i dalje sanja svake noći, sestra je trebalo da se zove Danica. Zbog toga događaja mama je mene, Marka i Anu rodila na Cetinju, porodio ju je porodični prijatelj i sve je naravno bilo u redu”, ispričala je bivša košarkašica, koja piše knjigu o svom životu u kojoj će ovaj događaj i način na koji je uticao na njenu porodicu verovatno do detalja opisati.