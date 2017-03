Milica Dabović ima novog dečka, evo šta Simon kaže na to!

Milica Dabović ima novog dečka, a njegovo ime je Vuk.

Odmah se u javnosti pokrenulo pitanje da li Simon ima neki komentar na to?! I ima!

On razočarano konstatuje da nije očekivao da će mu bivša košarkašica tako brzo naći zamenu.

“Treba da je bude sramora što ga je odvela u krevet u kojem smo ona i ja proveli godine zajedno. Ne mogu da verujem da to radi povređena devojka koja je, do pre sedam dana, bila na naslovnim stranama sa povredama po vratu, ali je posle svega stigla da se pohvali novim dečkom. Želim im svu sreću. Mene od nje ništa više ne može da iznenadi. Bitno mi je da sam se spasao. Konačno je našla novog magarca da joj plaća račune, do sada sam ja to radio. Neka je, neka bude srećna, samo da se meni skine sa grbače. Ovim postupkom je rekla mnogo više o sebi nego ikada ranije. Pokazala je da sa njom nešto nije u redu, i da ima ozbiljan problem u glavi”, rekao je Simon i dodao za kraj:

“Daleko joj lepa kuća. Jedva čekam da, za nekoliko dana, uzmem pasoš i otputujem”.