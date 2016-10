Milan Kalinić otkrio ko mu je omiljeni član žirija Pinkovih zvezda

Voditelj Milan Kalinić, koji je jedini, kako sam kaže, “preživeo” i opstao do treće sezone Pinkovih zvezda dok su se svi ostali glavni akteri promenili, otkrio je kako se snalazi u novim okolnostima i sa novim ljudima s kojima će sarađivati tokom cele treće sezone.

“Ne znam, uklapam se još. U principu je ok. S jedne strane je ok, a sa druge strane mnogo smo različiti, nemamo mnogo toga zajedničkog. Svi smo iz nekih svojih priča, ali s obzirom na to da je sve to tako, mislim da je dobro. Može bolje, ali moglo je da bude i gore”, kaže Milan.

Žiri u potpuno novom sastavu, koji čine Zorica Brunclik, Dragana Mirković, Aleksandra Radović, Dara Bubamara i Šaban Šaulić, još upoznaje njega isto koliko i on upoznaje njih, a za sad se najbolje slaže sa jedinom pop pevačicom koja se u njemu našla.



“Možda sam sa Aleksandrom najbolji. Sa njom se najduže i najbolje znam i nekako mi je ona najbliža energetski”, priznao je Kalinić nakon kratkog premišljanja.

Zorica i on u svakoj emisiji razmene nekoliko oštrih komentara, ali iskusni Kalinić zna da izađe sa njima na kraj.

“Nema tu borbe. Ja se samo trudim da koliko-toliko dovedem sve to da bude na mom nivou, da ne odem na neke druge nivoe. To je borba, a borba sa samim članovima žirija ne postoji”, objasnio je on.

Čak je i voditeljka u bekstejdžu, koja bodri kandidate zajedno sa njihovom podrškom, članovima porodice i prijateljima, pevačica Mia Borisavljević nova u celoj ekipi, a na sve to se prvi put našla u ovoj ulozi, u kojoj se, prema Milanovom mišljenju, odlično snalazi.

“Mia se snašla odlično. Mia me je iznenadila, prvo uopšte u ulozi voditelja, jer to nije lako, a iznenadila me je i ovako – jedna veoma pametna, vredna i pristojna devojka i zaista za Miu mogu da kažem sve najbolje”, rekao je Milan.

