Marijana Mićić otkriva: Nisam brižna u vezi, jer kad budem htela da se zabavljam detetom – rodiću ga!

Vickasta i duhovita Marijana Mićić otkriva kakva je devojka svom dečku Milošu Marjanoviću, kao i da li je brižna.

“Ja uopšte nisam taj majčinski tip u vezi, tipa da li ti je hladno, da li si jeo. Jer, kada budem htela da se zabavljam detetom – rodiću ga”, kroz osmeh je rekla glumica za “Blic” i dodala:

“Ja prosto to nikada nisam volela ni moju majku da slušam kada me pita, jer smatram da čovek imao pet ili 55 godina ima dovoljno mozga u glavi da zna da li mu je hladno i da li je gladan, tako da nisam ni u vezi takav tip. Ne volim ni prekomerno kuckanje i slanje SMS poruka, osim u početku tada mi je to super, a sada ne. Sada mi je dovoljno samo da se čujemo, gde si, šta si, kada se vidimo i to je to”.