Marijana Mateus otkrila koji je najbitniji dan u njenom životu

Jedna od najpoznatijih kreatorki u Srbiji, Marijana Mateus, preselila se u London i napravila pauzu u svom poslu.

Marijana ne voli da priča o svom privatnom životu i smatra da sve što je želela da kaže, napisala je u svojoj autobiografiji.

Ipak, otkrila je jedan detalj.

“Najvažniji događaj u mom životu bio je dan kada sam udavala svoju ćerku. Ja sam jako ponosna na to. I sada kada pričam o tome, ja sam uzbuđena. Svaki roditelj koji je to doživeo me sigurno razume. Nisam ni mogla da zamislim kolika je to sreća”, rekla je Marijana za “Premijeru”.