Marija Kilibarda otvorila dušu: Zatvorim se u sobu i plačem do iznemoglosti

Mariju Kilibardu, udatu Radmanović, prepoznajemo po širokom osmehu i pozitivnoj energiji.

Osim harizme, krasi je i neverovatna lepota, pa nije ni čudo što je jedna od omiljenih TV lica i što je osvojila srce košarkaša Vladimira Radmanovića, kome je rekla sudbonosno “da” u julu prošle godine.

Njih dvoje zakleli su se na večnu ljubav pred bogom, dok je veliko svadbeno slavlje u poslednji čas odloženo zbog problema u porodici.

Marija se za pulsonline.rs prisetila teških momenata.

“Imala sam i ja probleme u životu. To što si ti pozitivan ne znači da nemaš probleme, već da se na sebi svojstven način koji si sam izabrao boriš s njima.”

Kako ističe, u svom bolu voli da je sama. Okruži se sa četiri zida i pati u tišini.

“Imam fazu kada se isplačem. Zatvorim se u sobu, pustim neku tužnu muziku, ridam, ridam do iznemoglosti i onda obrišem suze i kažem sebi: Ajmo dalje, ovo nije ništa naspram onoga šta se dešava oko mene. Trudim se da budem zahvalna prvenstveno za ono što imam i da iz te zahvalnosti možda brže nađem izlaz iz neke situacije za koju u tom datom momentu mislim da je problem. Tada znam da taj problem nije ništa”, kaže Marija.

Nju je upravo taj pozitivan duh koji neguje uvek terao da ide dalje. Ona smatra da ako ne pokazuje emocije, da to ne znači da ih nema, odnosno da ih glumi.

“Uvek me je pozitivan duh terao dalje. To nije fraza. Ja verujem u onu krilaticu – kako zračiš tako i privlačiš. I kada je teško, malo stisneš zube, nabaciš osmeh. To ne znači da si lažnjak, već da ćeš dostojanstvenije da preguraš neke teške momente i da će možda oni proći brže”, zaključuje Marija Radmanović.