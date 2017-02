Krah nakon 18 godina braka: Evo zašto se razveo Nebojša Glogovac i kako je započeo novu romansu! (foto)

Nebojša Glogovac nedavno je postao tata treći put, a njegova druga supruga Milica Šćepanović na svet je donela Sunčicu u okrobru prošle godine.

“Glogovac je divan otac. Pored toga što je tu stalno uz svoje sinove i što njima posvećuje pažnju, on je sjajan tata i Sunčici, koju je dobio krajem godine. Neverovatno kako mu uloga oca leži i u ovim poznim godinama. Svi su mislili da možda neće imati živaca da se sada bakće sa malim detetom, međutim, on je sve iznenadio. Non-stop je uz Sunčicu, a supruzi Milici pomaže bukvalno oko svega, i ništa mu nije teško, za razliku od mnogih drugih muškaraca koji ne vole preterano da učestvuju u toj vrsti aktivnosti”, priča izvor blizak glumcu Nebojši Glogovcu za „Blic puls”, i otkriva kako protiču prvi meseci od rođenja njegove ćerke Sunčice.

“Ona je mnogo dobra beba, iako kao i sva deca ponekad plače, nije od onih previše zahtevnih, a Glogovac je vrlo posvećen otac. Nema problem ni da joj i sam promeni pelene, ni da je okupa, nahrani. Naprotiv, uživa u tome, što umnogome znači i Milici. Kad god je umorna ili želi da odspava ili da ode na piće sa prijateljicama, on je bez pogovora odmeni i to i njoj mnogo znači”, otkriva izvor, navodeći da njegova sadašnja supruga Milica nije ni pretpostavljala da će on tako dobar otac biti i po treći put.

“Nisu oni planirali dete. To se jednostavno desilo. Bilo je očekivano svakako da Milica želi dete, s obzirom na to da je Sunčica njeno prvo, a da je 13 godina mlađa od Glogovca, ali nije na tome insistirala, niti ga je pritiskala. Čak i da nisu imali dete, to ne bi ugrozilo njihovu vezu i emocije koje su još tada bile prilično čvrste. Međutim, on je želeo dete, i tako se jednostavno i desilo. I on je sada sigurno jedan od najboljih očeva. I njegovi sinovi Gavrilo i Miloš iz prvog braka prihvatili su Sunčicu kao rođenu sestru i jako su srećni što je ona došla na svet. Nemaju nikakav problem s tim što su deca različitih majki. Sve im je lepo objašnjeno i sve su dobro primili”, kaže izvor.

Ranije se dosta spekulisalo o tome kako je zapravo Nebojša Glogovac upoznao svoju sadašnju suprugu.

“Iako se još pre dve i po godine pričalo o njegovom razvodu od supruge Mine, sa kojom ima dva sina, i iako se nagađalo o razlozima, nikome nije bilo poznato šta se zapravo dogodilo. Glogovac je uvek govorio s velikom ljubavlju o bivšoj supruzi, pa razvod niko nije očekivao. Čak je i sam Glogovac ove navode demantovao više puta. Nešto kasnije mediji su saznali za njegovu vezu sa 13 godina mlađom Milicom, a ubrzo je ona ostala u drugom stanju. Nikad međutim javnosti nisu bili poznati detalji ove priče. Kako se i kada dogodilo da njih dvoje ipak uplove u vezu, i da li je glumac imao previranja oko toga”, otkriva za „Blic puls” izvor blizak paru.

“Milica i on su se znali i mnogo pre nego što su počeli da se viđaju. Ona je bila jedna od reporterki na projektu Survivor i bavila se novinarstvom, ali je često radila i kao organizator na snimanjima domaćih filmova i serija. Tako su se u stvari i sreli prvi put, i odmah su se desile varnice”, priča izvor, i objašnjava kako su i uprkos očiglednoj hemiji koja se mogla osetiti između njih dvoje, u prvo vreme oni dugo bili samo prijatelji.

“Bilo je očigledno uvek da njih dvoje imaju simpatije jedno prema drugom, mnogo jače nego što su one među običnim poznanicima i saradnicima. Bilo je tu nečeg većeg od prijateljstva, mada ni jedno ni drugo nisu dozvoljavali sebi da o tome razmišljaju, jer je Glogovac bio oženjen, a i otac dvoje dece”, kaže izvor, i dodaje:

“Ipak primećivalo se kad ćaskaju na setu da se sviđaju jedno drugom više nego što bi možda trebalo. Naravno, on tada nije ni razmišljao o razvodu, niti je bilo između njih bilo šta fizički. Međutim, vremenom su se emocije razvijale, a Glogovac je nevezano za to imao krizu u braku koja je trajala već neko vreme. I onda su stvari krenule da se dešavaju na snimanju filma Skidanje pre tri godine. On je imao ulogu u ovom filmu, a Milica je bila organizator na tom snimanju”, priča izvor, navodeći i to da je njihova romansa trajala godinu dana pre nego što je postalo poprilično ozbiljno i pre nego što je glumac odlučio da definitivno stavi tačku na svoj brak dug skoro dve decenije.

“Njegov razvod od Mine s druge strane nije imao nikakve veze sa Milicom. Njih dvoje su u braku bili 18 godina, i jednostavno više nije išlo, i nije funkcionisalo onako kako treba. On se pritom dugo lomio da li da uopšte donese takvu odluku, međutim, onda su se na kraju oboje složili u toj odluci da je najbolje da se raziđu, a onda se njemu i Milici desila Sunčica”, završava izvor priču.