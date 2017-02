Komšije otkrivaju šta znaju o sukobu Milice Dabović i Simona: Košarkašica je i ranije zvala policiju!

Milicu Dabović, kako ona tvrdi, pretukao je dečko Šime Šilkić Simon zbog toga što je rešila da ga ostavi.

Naime, nakon što su se pojavile fotografije na kojima biznismen razmenjuje nežnosti sa starletom Sorajom Vučelić, Dabovićeva je rešila da ga ostavi.

“Samo mogu na konto tih fotografija da kažem: Bilo je lepo dok je trajalo. Više ne mogu da se bavim time, prioritet su mi deca i humanitarne akcije”, rekla je Milica.

Nakon ove njene izjave, i objavljenih fotografija, navodno Šime Šiklić nasrnuo je na svoju devojku u njenom stanu i zadao joj ozbiljne povrede. Kako je izjavila, dečko ju je davio, te su joj ostali podlivi na vratu i imala je ogrebotine po rukama.

Novinari su posetili zgradu u kojoj živi proslavljena košarkašica, a njene prve komšije otkrile su zanimljive detalje:

“Zaista smo šokirani zbog svega što joj se desilo. Milica je divna devojka. Pre izvesnog vremena, tačnije pre nekih mesec dana, već je bilo gužve u njenom stanu i nekog haosa. Znamo da je Milica tada zvala policiju“, otkrile su njene prve komšije za Blic puls.

Jedna gospođa vidno je bila šokirana zbog svega što se desilo proslavljenoj košarkašici.

“To je bila velika ljubav. Ona je uvek o tome pričala na televiziji. Nikada nisam videla njenog dečka, ali pričale su mi komšinice da je dolazio ranije, kažu da je istetoviran. Iznenađena sam što je tukao, gde to više ima?”, kaže komšinica poznate košarkašice.

Kada su joj rekli da je Šime varao Milicu sa starletom Sorajom Vučelić, rekla je:

“A da nije i ona sa drugim bila? Sretnem je ponekad sa njenim kucama u liftu. Vesela je i prirodna devojka. Slušala sam kako je teško živela u Crnoj Gori kada je bila mala, i jako mi je draga. Velika je sramota što ju je taj dečko tukao.”

Košarkašica Milica Dabović samo nekoliko sati nakon incidenta otkrila je kako se oseća i priznala da više nije u kontaktu sa bivšim dečkom.

“Sama sam kriva što sam to dozvolila. Zaista ne smem ništa da govorim dok traje istraga. Bitno je da sam sada dobro, ali o svemu ću pričati kada dođe vreme. Prijavila sam ga policiji, hvala vam što brinete. Nisam se čula sa njim nakon svega i to je sve što mogu da vam kažem”, rekla je tada Dabovićeva.

Na konto priče da ju je Simon varao sa Sorajom, Milica je tvrdila da je sve to šala, ali da bi njegova prevara bila kraj njihove veze.

“Ne bih mu oprostila prevaru, i on to zna. Napravila bih mu pakao od života. U stvari, možda ne bih baš tako, ali bih mu spakovala kofere i rekla to je to, sad zbogom. On se meni smeje kad kažem da sam ja Milica Dabović, ali to mi je zaista bitno. Znam ko sam, šta sam, kako živim. Da li ste me nekada videli kao klošara, sa cigarom, pićem, u klubu do pet ujutru. Ne volim alkohol, cigare i noćni život. Ne napijam se i ne jurim momke. To nije moj način života“, rekla je Milica.

Milica i Simon su se upoznali tokom leta 2015, i kako je pričala, ljubav se desila na prvi pogled.

“Upoznali smo se po završetku obaveza sa reprezentacijom. Divan je prema meni, obožava me, on je muškarac mojih snova, mog života i moje budućnosti. Pored Simona se zaista osećam divno. Jedno drugom verujemo i pružamo maksimalnu podršku. Iskrenost je ključ dobre veze. Odatle sve počinje”, rekla je nekoliko dana pre incidenta Milica Dabović.