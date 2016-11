Kolege odrešile kesu: Troicki na svadbi zaradio 50.000 evra?

Srpski teniser Viktor Troicki i njegova supruga Aleksandra inkasirali su 50.000 evra od svadbe koju su pre dva dana organizovali u srpskoj prestonici.

Mladoženjine kolege teniseri najviše su odrešili kesu, pa su mladenci, kako piše Alo, iz koverti izvadili oko 50.000 evra.

Prijatelji, rođaci i kumovi nisu žalili novac pri darovanju bračnog para Troicki, pa su mlada i mladoženja prve dane bračnog života proveli u brojanju novca. Oni su, uz mnogobrojne koverte sa kešom, dobili i mnoštvo originalnih poklona. Među onima koji se vode starim srpskim razmišljanjem “daj mladima novac, pa nek kupe šta im treba“ bio je i teniser Nenad Zimonjić, koji je na svadbu došao sa suprugom Minom i decom.

“Mladenicmima nismo ništa kupili, dobiće poklon na drugi način. Novčano je uvek bolje. Poželeo sam im svu sreću u zajedničkom životu. Očekuje ih prelepo novo iskustvo jer će uskoro postati roditelji.Svima nama je nakon venčanja i dobijanja deteta krenulo nabolje, kako privatno, tako i u sportu. Dao sam mu savet da samo sluša svoja osećanja, Aleksandra i on su zaljubljeni i vole se, tako da se nadam da će u narednom periodu biti mnogo lepih trenutka za njihovu porodicu“, kaže Nenad.

Za razliku od njega, teniser Janko Tipsarević je doneo poklone.

“Poželeli smo im ono što se svim mladencima poželi. Mnogo zdravlja i ljubavi. Ne želim da otkrivam šta smo im kupili, ali u svakom slučaju bilo je nekoliko poklona. Naručio sam pesmu “Prijatelji, braćo, kumovi“ jer tu pesmu jedino znam od domaćih, ne slušam domaću muziku“, kaže Janko, koji je zajedno sa Đokovićem na svadbi otpevao pesmu “U svetu postoji jedno carstvo“.

Njegova supruga Biljana bila je zadužena za mladin izgled.

“Aleksandra je nosila moju kreaciju. Nije mi bilo teško da kreiram za nju jer je divna i jednostavna devojka. Njoj sve lepo stoji, tako da je bio vrlo jednostavno izabrati venčanicu za nju. U strogoj tajnosti smo radili, niko nije video venčanicu osim Aleksandrine i Viktorove mame“, kaže Biljana.

Kako ni Novak Đoković kada je dolazio nije nosio poklon, sasvim je izvesno da je u džepu imao kovertu. Tako su došli i Ilija Bozoljac, Dušan Lajović i Filip Krajinović. Osim što su mladencima doneli novac za početak bračnog života, sportisti su bili i najveseliji, pa su čašćavali muzičare. Pevačica Aleksandra Prijović i njen dečko Filip Živojinović, pastorak Lepe Brene, takođe su bračnom paru Troicki doneli novac.

“Izgledali su zaista prelepo. Želela sam da ostanem do kraja, ali sam morala da radim. Kovertu smo im poklonili Filip i ja. Veoma mi je žao što Aleksandri nisam stigla da otpevam njenu omiljenu pesmu “Za nas kasno je“, priznaje Prijovićeva.

Iako se očekivalo da će Viktor na dan svadbe biti obučen od glave do pete u brendirane stvari, on je na sebi imao košulju koja košta 3.290 dinara. Bez obzira na to što sebi može da priušti odevni komad poznatih svetskih kreatora, Troicki to očigledno nije učinio, čak ni za najbitniji dan u njegovom životu. Bela košulja sa crnim dugmićima nalazi se na sajtu španskog lanca muške garderobe i na našem tržištu košta koji dinar više od 3.000.

Troickog Na svadbenom slavlju, gde je uz mladoženju i mladu najveseliji bio Novak Đoković, prikazan je kratak film kao svojevrsna priča o upoznavanju, druženju i ljubavi Aleksandre i Viktora. Mladoženjini drugovi su kao iznenađenje za njega spremili maske sa njegovim likom, pa je Tipsarević čitavu noć na licu nosio lice Viktora Troickog.