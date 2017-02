Kolege ga ogovarale, a Viktor Savić onda iskreno progovorio o svom prijateljstvu sa Cecom!

Viktor Savić, jedan od najpoznatijih srpskih glumaca mlađe generacije, jedan je od najbližih prijatelja Svetlane Cece Ražnatović.

Ipak, njegovo okruženje, a naročito pojednini glumci, gledaju podsmešljivo na taj odnos, a evo ta Viktor iskreno misli o svemu tome:

“Upoznali smo se u nekoj emisiji, mislim da je to bilo pre 11 godina… Drugari smo, bez obzira na to čime se ona bavi, čime se bavi njen otac, čime se bavi moj otac… To su potpuno nebitne stvari. Ima gomila naših glumaca, bardovi glume, koji ne razumeju suštinu i koji misle da ne možeš da budeš glumac, pozorišni, i da s družiš sa Cecom. Ali, takve izjave su apsolutno njima na čast. Ne mogu ni da se objašnjavam sa njima, to su takve budalaštine. Sad malo skrećem temu, ali u Srbiji odrastaš i na ulici, odrastaš i sa budućim doktorom nauka, i sa budućim robijašem… Znači, sa krajnostima. Čak i ti ljudi koji su ubice, po meni su mučenici. Nisam ja ovde da bih osuđivao… To su odnosi između dvoje ljudi. Postoji mogućnost da ćeš se družiti i ja imam, stvarno, takav raspon profesija među drugarima. To je u Srbiji potpuno normalno”.

Glumac takođe navodi i da sluša Cecine pesme.

“Postoji 20 njenih pesama koje privatno gotivim, minimum. Zato mi je glupo kada Cecu porede i stavljaju u koš sa drugim pevačicama zato što one imaju po dva hita, a Ceca ima 80 hitova. Ne slušam kod kuće to, ali da, bio sam i na Ušću, bio sam i na Marakani… Ja sam odrastao u kući gle se sluša bluz, moj otac je bluzer. Moj otac to ne sluša, moja majka to ne sluša, ali kakve to veze ima? Ja slušam i to, i ovo, i klasičnu muziku, i rep, i tehno… Mislim da je moja prednost u tome, a ne moja mana”, zaključuje Savić.