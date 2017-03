Koga nema, bez njega se može: Milica Dabović našla novog dečka!

Dve nedelje nakon što je optužila bivšeg dečka Šimeta Šiklića Simona da ju je pretukao, Milica Dabović pronašla je utehu kraj novog dečka.

Kako telegraf.rs ekskluzivno saznaje, novi dečko bivše košarkašice je izvesni Vuk, koji živi i radi u inostranstvu i vlasnik je građevinskih firmi u Lihtenštajnu i Austriji u kojima je zaposleno 600 ljudi.

“Dugo se poznaju, ali su se zbližili nakon incidenta sa Simonom, jer je tada stao u njenu odbranu. Upravo on je trebalo da joj bude pratnja na putovanju u Pariz, gde ide da bi prikupila dokaze protiv Šiklića, a nakon toga planiraju da zajedno otputuju u Dubai. Do sada ga nije pokazivala u javnosti pošto se on tome protivi“, otkriva izvor blizak Milici.

On je juče pravio društvo Milici u Novom Sadu, gde je ona prisustvovala jednom predavanju.

Kako otkriva izvor “Telegrafa” sa lica mesta, Milica je blistala tokom govora, a čak tri puta pred studentima je istakla kako je srećna i to rečima:



“Hvala ti, Vuče, što sam srećna i nasmejana”.

Објава коју дели Milica Dabovic (@milicamrvica) дана 7. Мар 2017. у 6:42 PST

Pružio joj je podršku i kada je pre nekoliko dana skinula tetovažu posvećenu Simonu.

Još jedan dokaz da je Milica u vezi sa dečkom koji se zove Vuk usledio je već sutradan kada je Milica na Instagramu objavila footgrafiju vuka uz komentar:

” Jer nju čuva neko mnogo jak”.

Објава коју дели Milica Dabovic (@milicamrvica) дана 8. Мар 2017. у 12:39 PST

Novi dečko Vuk se ne odvaja od sportkistkinje, pruža joj svakodnevno pažnju i nežnost i tako joj pomaže da se oporavi od incidenta sa bivšim dečkom Simonom koji datira od pre dve nedelje, a o kojem srpska javnost i dalje bruji.