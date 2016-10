Katarina Žutić priznaje: Ubi me trema zbog seksa sa Strugarom!

Glumica Katarina Žutić je zablistala u filmu “Jesen samuraja”, ali otkriva i kako joj je bilo kada je trebalo da snimi škakljive scene sa mlađim kolegom, Petrom Strugarom.

“Iznenađena sam kako izgleda “Jesen samuraja” i fascinirana sam time kako su urađene scene tuče. Smejala sam se toliko da sam mislila da će mi se šminka razmazati“, priča Kaja.

Na pitanje novinara da li je sebi nešto zamerila kada je pogledala film, ćerka glumice Svetlane Bojković i glumca Miloša Žutića kaže:

“Zameram sebi što sam ostarila. Ipak, to je glupo zameriti. Imala sam veliku tremu kada je trebalo da snimam škakljive ljubavne scene. Nikad to nisam radila s toliko mlađim kolegom, a Petra do tada nisam poznavala. Zahvaljujući reditelju Danilu Bećkoviću i Strugaru, nekako sam uspela da napipam tu estetiku“, otkrila je buntovna Katarina.