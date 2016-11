Katarina Radivojević ne krije: Srećna sam u ljubavi!

Dok kao javna tužiteljka Marija u seriji “Ubice mog oca“ seje strah u sudnici, glumici Katarini Radivojević privatno rade leptirići u stomaku.

Iako ne želi da otkrije identitet momka sa kojim je nedavno uhvaćena kako se ljubi i mazi na parkingu, ona priznaje da je u ljubavi srećna.

Revoltirana što je njen privatni život dospeo u žižu javnosti, Katarina ne krije ogorčenost zbog toga jer svoje partnere krije kao zmija noge.

Ipak, ovog puta nije mogla da demantuje strasnu romansu, koja je dospela u medije nakon snimka iz “Paparaco lova“.

“Ja sam slobodna devojka, nisam udata i imam pravo da se ljubim gde hoću i sa kim hoću. Srećna sam u ljubavi, toliko mogu da kažem i više ni reč”, kaže Katarina, koju smo, iako krije novog dečka, pitali da li je upravo on zaslužan što izgleda bolje nego ikad.

“Dobro izgledam jer se dobro osećam. Veoma sam zadovoljna i ispunjena u svakom smislu te reči. Ostvarila sam svoj san da ne živim u Srbiji, da mnogo putujem, da ispunjavam svoje želje stalno… Da mogu da popijem kafu s kim hoću, kad hoću, gde hoću i da mogu uvek da otputujem negde kada mi je želja da ne radim. U tome sam se ostvarila. Zadovoljstvo sopstvenim životom je ključna stvar da žena izgleda lepo. Onda, naravno, rad i trud. Mnogo treniram. Idem na jogu, fitnes, dosta i đuskam”, otkrila nam je protagonistkinja nove hit serije koja se svake nedelje emituje na Prvom programu RTS-a.

Radivojevićeva važi za veoma živahnu devojku koja obožava da se ludo provodi, te je leti njena omiljena destinacija ostrvo ludih žurki – Mikonos.

“Ja se uvek dobro provodim. Volim noćni život. Imam sjajne drugarice koje me prate u tome. Imam mnogo prijatelja iz Amerike koji tokom leta dolaze u Grčku na Mikonos. Hvala svima koje tužim, pa od tužbi mogu sebi da obezbedim pravi letnji provod”, uz osmeh kaže Katarina, koju smo često imali prilike da vidimo u alkoholisanom stanju.

“Dešavalo mi se da se toliko napijem da ujutru ne mogu da se probudim od mamurluka. To se dešava svakoj mladoj devojci. Mada, nisam više toliko mlada, naučila sam lekciju, pa mi se to više ne dešava”, ističe Katarina, koju je srpska nacija za kratko vreme zavolela kroz seriju “Ubice mog oca“.

“Serija je fantastična. Igram javnu tužiteljku Mariju, koja je sa jedne strane snažna i moćna žena, a sa druge je veoma ranjiva. Stoga dolazi do obrta u njenom liku, a to ćete videti u narednim epizodama. To me je privuklo da prihvatim ulogu”, zaintrigirala nas je Katarina.