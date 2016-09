Kako je nastao poznati sitkom: Umalo da Andrija i Anđelka budu Guza i Smrda

Srpski producenti su 2012. godine kupili kanadski televizijski format o bračnom paru u tridesetim godinama, a novembra 2013. održan je veliki kasting za glavne glumce.

“Nismo se rukovodili stategijom da on bude popularan u regionu, već da on bude zaista taj lik. Da bude izuzetan komičar, da glumi licem i gestikulacijom. Da bude posebna i smešna osoba. Zato mi je Andrija bio najlogičniji izbor. Iako je bio ranije poznat mnogi nisu pre ovoga bili svesni, ali su sada tek otkrili, kakav je on komičar”, objašnjava Zorana Popović, producentkinja serije “Andrija i Anđelka”.

Interesantno je da je producentkinja Andriju Miloševića jedva nagovorila da dođe na kasting jer je prepun obaveza. Sudbina ili slučajnost, tek jedina glumica koja je u tom trenutku bila u mogućnosti da dođe na kasting tog dana i da proba scenu bila je Anđelka Prpić.

Kada su odabrani glavni glumci, kada je prilagođen scenario i konačno dogovoreno na kojoj televiziji će biti emitovano, trebalo je dati i ime seriji. U užem izboru bili su predlozi “I u dobru i u zlu”, “Bračne vode”, “Voli me ne voli me”, “Nemoguća misija”… Međutim, producenti su se na kraju usaglasili da je besmisleno koristiti neke fraze iz bračnog života.

“Ja nisam bila za naziv Andrija i Anđelka, bilo mi je rogobatno, ta duga imena, nije mi bilo slatko i pitko. Moj predlog je bio da se zovemo po nadimcima, ali nije bilo prirodno, jer smo tek počeli da radimo. Sunce, zlato je suviše njanjavo. Htela sam da muškarca zovemo Guzo, jer je to ženski nadimak, pa bi bilo komično, a da ženski nadimak bude Smrda. Andrija mi je skoro rekao: zamisli da su te ljudi nekim čudom poslušali i da me sada svi zovu Guza”, rekla je Anđelka.